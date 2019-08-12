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Вину не признает, прощения просит. Что говорила в последнем слове обвиняемая в резонансной аварии

13.08.2019 17:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно подходит к концу слушание дела об аварии, которая произошла в областном центре в июне 2016 года — в ней погиб 32-летний мотоциклист Петр Е. Подсудимая — гродненка Дарья Т., которая управляла Mercedes. Дело рассматривалось с начала мая этого года. Сегодня, 13 августа, суд выслушал последнее слово обвиняемой и удалился для вынесения приговора — его огласят через неделю.


Мать и отец погибшего скутериста. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Перед заседанием в судебном зале сильно пахнет корвалолом: родители погибшего мужчины передают друг другу флакон с лекарством. В ожидании судьи собрались родственники, друзья и родители Петра.

Обвиняемую в суде поддерживают друзья.

Смертельная авария произошла утром 3 июня 2016 года на перекрестке Индурское шоссе — Кабяка. Женщина на Mercedes ехала со стороны Южного рынка и поворачивала налево. Мотоциклист двигался с кольца Славинского — Победы прямо, когда ему не уступил дорогу автомобиль.

Напомним, Следственный комитет пересматривал уголовное дело по этому ДТП. Ранее следователи считали Дарью Т. не виноватой в аварии — дело поэтому закрывали. Потом ее все же обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Она под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Водительский стаж женщины к моменту аварии составлял около 3,5 года. Ранее она рассказывала следователю: «Ехала в левой крайней полосе. Когда подъезжала к перекрестку, для меня горел зеленый свет. Стала замедляться, чтобы повернуть. Я видела, что во встречном направлении стоит один автомобиль. Также видела мотоцикл, который ехал со скоростью около 60 км/ч. Когда я стала двигаться по перекрестку в сторону встречной полосы, увидела, что мне горит уже моргающий зеленый. Все это время я ехала очень медленно. Начала поворачивать налево. Очень медленно двигаясь, не доезжая до встречной, заметила, что начал гореть красный свет. Как только я стала выезжать на перекресток, увидела мотоцикл, который двигался с большой скоростью. Сразу стала нажимать на тормоз».

Дарья увидела, как на проезжую часть упал мотоцикл, почувствовала, как он ударился об ее автомобиль. Женщина сразу же вышла из машины, вызвала скорую и милицию.

Согласно материалам дела, машина Дарьи правым колесом наехала на упавшего на проезжую часть мужчину.

— Почти три года мы живем в постоянном стрессе и переживаниях. Нам нужна только справедливость, — перед процессом эмоционально рассказывает TUT.BY Мария Ивановна, мама погибшего мотоциклиста Петра.

 — Понимаете, она у нас даже прощения не попросила. А еще подала на нас заявление, что якобы мы распространяем лживые сведение о ней, но в возбуждении уголовного дела было отказано, — говорит отец погибшего перед началом судебного заседания.

В своем последнем слове Дарья извинилась перед родителями:

 — Я еще раз прошу прощения. Я сделала все, чтобы предотвратить эту аварию, — расплакалась девушка.

После заседания она рассказала, что прощения у родителей пыталась просить несколько раз, звонила, предлагала помощь, подходила во время следственного эксперимента к родственникам.

— Отец мотоциклиста тогда сказал: «Не подходи ко мне, все общение — через адвокатов», я звонила сестре погибшего, мы вместе плакали — и тогда она говорила, что не винит меня. Однако сейчас все почему-то говорят, что я ничего не делала, — говорит девушка.

У двух сторон накопилось много претензий друг к другу. Родственники уверены, что у Дарьи есть «какие-то связи», поэтому в 2016 году уголовное дело было прекращено. Девушка объясняет: экспертиза не показала, что Mercedes переехал уже лежащего на дороге мужчину.

Также отец настаивает о том, что его сын ехал на скутере, однако, по словам обвиняемой, транспортное средство в документах дела проходит как спортивный мотоцикл. Правда, в первых новостях об аварии ГАИ тоже говорила о скутере.

Что касается заявления в милицию, то женщина объясняет: устала от грубости и оскорблений со стороны потерпевших, вот и не выдержала.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Девушка виноватой себя не считает и объясняет, что в момент аварии избежать столкновения не могла.

 — Все это время я очень сильно переживаю. Конечно, мне горько и обидно, и такое не забывается. Думаете, я не страдаю? Это трагедия всегда со мной. Мы ездили на кладбище, говорили с Петром, я просила прощения. Это, конечно, уже ничего не изменит, но просто я хочу сказать, что тоже переживаю и очень сочувствую родителям, — говорит Дарья и добавляет, что готова помогать сыну Петра столько, сколько нужно.


Дарья на первых заседаниях. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Отец Петра рассказывал суду, что изначально на месте ДТП почему-то не опросили многих свидетелей — они нашлись только тогда, когда родители вышли с плакатом на улицы города.

— Мы стояли с плакатами, когда люди звонили нам, я сразу перезванивал следователю и передавал номера ему. Так и работали.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Прокурор считает, что вина обвиняемой была полностью доказана во время предварительного следствия — и просит для нее 3 года колонии-поселения, сама Дарья своей вины в гибели мотоциклиста не признает, ее адвокат настаивает на оправдательном приговоре.

Также были поданы иски о компенсации морального вреда на сумму 120 тысяч белорусских рублей. Потерпевших в деле четверо — родители погибшего мужчины, вдова и сын.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно подходит к концу рассмотрение дела об аварии, которая произошла в областном йентре в июне 2016 года - в ней погиб 32-летний мотоциклист. Подсудимая - гродненка...
 
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