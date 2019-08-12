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В Дубае достроили уникальное здание, в центре которого - восьмиэтажная пустота
Источник материала: Tut.by
В Дубае достроили отель Opus от Zaha Hadid Architects, который представляет собой две соединенные башни с пустым пространством посередине. Как выглядит это здание и чем оно интересно, рассказывает
Отель расположен в престижном районе Бурдж-Халифа. Opus будет единственным зданием Дубая, интерьер и экстерьер которого спроектирован покойной Захой Хадид, которая основала Zaha Hadid Architects.
Две застекленные смежные башни высотой 100 метров образуют форму куба с изогнутой восьмиэтажной пустотой, которая выглядит так, как будто она вырезана из его центра. Эти башни соединены четырехэтажным атриумом и асимметричным мостом шириной 38 метров, подвешенным на высоте 71 метра от земли. В 20-этажном здании также разместятся офисы, 12 ресторанов и бар на крыше.
— Здание выражает скульптурную чувствительность, которая заново создает баланс между твердым и пустым, непрозрачным и прозрачным, внутренним и внешним, — говорят в Zaha Hadid Architects.
Дизайн интерьеров Opus включает в себя в числе прочего скульптурные балконы, угловые кровати и скульптуру из висящих стеклянных шариков в вестибюле.
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Opus будет единственным зданием Дубая, интерьер и экстерьер которого спроектирован покойной Захой Хадид.
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