В Дубае достроили уникальное здание, в центре которого - восьмиэтажная пустота

Источник материала: Tut.by

В Дубае достроили отель Opus от Zaha Hadid Architects, который представляет собой две соединенные башни с пустым пространством посередине. Как выглядит это здание и чем оно интересно, рассказывает Deezen .



Фото: Laurian Ghinitoiu

Отель расположен в престижном районе Бурдж-Халифа. Opus будет единственным зданием Дубая, интерьер и экстерьер которого спроектирован покойной Захой Хадид, которая основала Zaha Hadid Architects.



Фото: Laurian Ghinitoiu

Две застекленные смежные башни высотой 100 метров образуют форму куба с изогнутой восьмиэтажной пустотой, которая выглядит так, как будто она вырезана из его центра. Эти башни соединены четырехэтажным атриумом и асимметричным мостом шириной 38 метров, подвешенным на высоте 71 метра от земли. В 20-этажном здании также разместятся офисы, 12 ресторанов и бар на крыше.



Фото: Laurian Ghinitoiu

— Здание выражает скульптурную чувствительность, которая заново создает баланс между твердым и пустым, непрозрачным и прозрачным, внутренним и внешним, — говорят в Zaha Hadid Architects.



Фото: Laurian Ghinitoiu

Дизайн интерьеров Opus включает в себя в числе прочего скульптурные балконы, угловые кровати и скульптуру из висящих стеклянных шариков в вестибюле.