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Назван самый коммерчески успешный фильм Квентина Тарантино. И это не «Криминальное чтиво»

13.08.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самым кассовым фильмом известного режиссера Квентина Тарантино стал «Джанго освобожденный», считает издание «Кинорепортер». Лента заработала в прокате 425,4 млн долларов. На втором месте — «Бесславные ублюдки» с 321,5 млн долларов. На третьей позиции — «Криминальное чтиво» и 213,9 млн долларов сборов. Свежей картины «Однажды… в Голливуде» в рейтинге нет — ее прокат еще продолжается.


Изображение: kinoreporter.ru

Самой бюджетной картиной Тарантино стали «Бешеные псы» — их производство обошлось в 1,2 млн долларов. Они же стали и самыми «провальными» по сборам — всего 2,8 млн долларов.

Самый высокий коэффициент окупаемости (соотношение затрат и полученной прибыли) у фильма «Криминальное чтиво». При бюджете в 8 млн долларов картина заработала 213,9 млн долларов в прокате. Более того, именно благодаря «Криминальному чтиву» режиссер получил мировую известность и ряд наград: «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший оригинальный сценарий.

По данным «Кинопоиска» бюджет новинки от Тарантино «Однажды… в Голливуде» составляет 100 млн долларов. На данный момент только в прокате США картина заработала 40 млн долларов.

«Однажды… в Голливуде» в прокате Минска: полный список кинотеатров

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Теги: Минск
 
 
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Самый кассовый фильм известного режиссера Квентина Тарантино собрал в прокате 425,4 млн долларов. Фильм со второго места заработал 321,5 млн долларов. Третья позиция -...
 
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