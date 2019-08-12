|
Назван самый коммерчески успешный фильм Квентина Тарантино. И это не «Криминальное чтиво»
Источник материала: Tut.by
Самым кассовым фильмом известного режиссера Квентина Тарантино стал «Джанго освобожденный»,
Самой бюджетной картиной Тарантино стали «Бешеные псы» — их производство обошлось в 1,2 млн долларов. Они же стали и самыми «провальными» по сборам — всего 2,8 млн долларов.
Самый высокий коэффициент окупаемости (соотношение затрат и полученной прибыли) у фильма «Криминальное чтиво». При бюджете в 8 млн долларов картина заработала 213,9 млн долларов в прокате. Более того, именно благодаря «Криминальному чтиву» режиссер получил мировую известность и ряд наград: «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший оригинальный сценарий.
По
«Однажды… в Голливуде» в прокате Минска: полный список кинотеатров
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый кассовый фильм известного режиссера Квентина Тарантино собрал в прокате 425,4 млн долларов. Фильм со второго места заработал 321,5 млн долларов. Третья позиция -...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)