Волна допинговых дисквалификаций накрывает русский спорт. Пятерых тяжелоатлетов уже отстранили





Тима Туриева, Инстаграм





Четыре года потребовалось российскому многострадальному спорту, чтобы очиститься. Точнее, чтобы начать это делать. Восстановленное Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) покорно передало все данные Московской лаборатории, и первые результаты не заставили себя ждать. Приятно, что затягивать этот процесс эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не стали. Но на этом приятности заканчиваются.





Первыми под санкции попали тяжелоатлеты. Международная федерация (IWF) временно отстранила пятерых российских штангистов из-за нарушений антидопинговых правил.





«IWF сожалеет об этих дополнительных случаях применения допинга в нашем спорте, произошедших несколько лет назад. Однако мы можем быть удовлетворены тем, что IWF еще раз продемонстрировала решимость защищать чистый спорт и продвигать чистых спортсменов. Мы не колебались в принятии правильных решений», — сказал президент IWF Тамаш Аян.





Среди виновных сплошь русские топы. Руслан Албегов выступает в категории свыше 105 кг. В активе 31-летнего тяжелоатлета бронза Олимпиады в Лондоне и по две золотые медали с чемпионатов мира и Европы.









Давид Беджанян — двукратный чемпион Европы и двукратный серебряный призер чемпионата мира в категории до 105 кг.





30-летний Олег Чен трижды брал серебро на мире в категории до 69 кг, а также дважды становился победителем континентального чемпионата.





Егор Климонов в этом году выиграл серебро на чемпионате Европы, что для 26-летнего спортсмена явно не предел. Но весовая категория до 96 кг может спортсмена потерять.





Тима Туриева является чемпионкой мира и Европы в категории до 63 кг.





Пока спортсменов никто не обвиняет. Отстранение временное, опять же, пока, и началось с 12 августа. Теперь по делу каждого тяжелоатлета проведут расследование. Если IWF не обнаружит никаких нарушений, то все подозрения будут сняты.





Глава РУСАДА Юрий Ганус уже сообщил, что вся информация о перепроверенных пробах передается в международные спортивные федерации. А значит, скоро будет еще больше громких имен и дел в различных видах спорта. И не всех их ждет счастливый конец оправдания. Зато он ждет весь наш спорт. Но это не точно.