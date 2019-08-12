С вещами на выход! В России эвакуируют поселок, рядом с которым взорвалась ракета





поселок Ненокса





Роспотребнадзор обнародовал данные о повышении радиоактивного фона в Северодвинске в день аварии на полигоне близ Неноксы. По уточненным данным, доза гамма-излучения 8 августа превысила обычные для этих мест фоновые значения в 4–16 раз. Повышенный фон зафиксирован в 6 из 8 контрольных точках.





Обычный радиационный фон в Северодвинске составляет 0,11 микрозиверта в час, что равняется 11 микрорентгенам в час. Это означает, что в день аварии максимальные значения равнялись 176 микрорентгенам в час.





При этом, как подчеркивает ведомство, радиационный фон полностью нормализовался через несколько часов, скачок радиации был кратковременным. Это подтверждают и сообщения жителей города, которые измеряют фон с помощью бытовых дозиметров.





Единственное сообщение о новом скачке излучения поступило из Концегорья — это примерно в 80 км от Неноксы. Там 10 августа волонтеры зафиксировали излучение, равное 176 микрорентген в час. Повышенный фон держался около часа, затем показания дозиметра вернулись к допустимым значениям.





Напомним, 8 августа на морской платформе в акватории Белого моря близ села Ненокса в Архангельской области испытания нового оружия, предположительно гиперзвукового «Буревестника», закончились трагедией, погибли 7 человек, от 6 до 15 участников испытаний получили тяжелые травмы и доставлены в ФМБЦ имени Бурназяна — головное учреждении ФМБА России в области ядерной медицины.





Сразу после сообщений о взрыве на полигоне Минобороны принялось отрицать выбросы в окружающую среду и повышение радиационного фона, а северодвинская мэрия удалила со своего сайта пресс-релиз о колебаниях фона в городе.





Лишь в ночь на 9 августа Росатом официально подтвердил проведение ядерных испытаний на полигоне, сообщив о гибели сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Корпорация гарантировала финансовую помощь семьям погибших, а в Сарове, где они работали, объявили траур.





Директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков назвал имена погибших: Алексей Вьюшин, 71-летний Владислав Яновский — один из самых опытных специалистов института, Вячеслав Липшев, Евгений Коратаев и Сергей Пичугин и добавил, что они пытались предотвратить взрыв на военном полигоне.









Сам взрыв атомщик назвал «цепью трагических случайностей». Погибших атомщиков посмертно представят к госнаградам. Что касается жертв взрыва — военнослужащих Минобороны, ведомство их имена не раскрывает, также нет никаких сообщений о возможном награждении или помощи семьям погибших.





Есть вероятность, что круг пострадавших может расшириться. «МБХ-медиа» со ссылкой на собственные источники сообщает, что этой ночью в московскую клинику Бурназяна прибыли 10 архангельских медиков, оказывавших первую помощь пострадавшим при взрыве.





По неподтвержденным данным, врачам, контактировавшим с получившими дозы радиации пациентами, теперь самим предстоит обследование в профильном медучреждении.





12 августа представители войсковой части 09703, где произошел взрыв, встретились с жителями села Ненокса и заявили о нормализации радиационного фона и отсутствии какой-либо опасности. Однако на следующий день людям сообщили о готовящейся эвакуации. Об этом сообщил архангельский портал 29.ru, журналисты которого разговаривали по телефону с жителями села.





Официальных комментариев Минобороны и МЧС нет, но люди утверждают, что к 4 утра 14 августа они должны быть готовы покинуть село. Информацию они получили от войсковой части.





Пока эвакуация объявлена кратковременная — со слов жителей, спецпоезд вывезет их якобы всего на два часа, затем они смогут вернуться домой.





По версии военных, это не связано с последствиями взрыва, однако в это время на полигоне планируются некие опасные работы. Жители Неноксы говорят, что уже сталкивались с такой ситуацией, однако раньше эвакуироваться соглашались далеко не все.





Как пояснила «Новой» Ксения Юдина, начальник отдела по связям со СМИ северодвинской администрации, военные предлагают жителям уехать, но эвакуацией это не называют:





— В муниципалитет действительно поступило оповещение из структур Минобороны о том, что жителям предложено временно покинуть территорию села, но это добровольное решение. Эвакуацией это не является. Люди могут сами выехать из Неноксы и затем так же самостоятельно вернуться.





По словам Юдиной, это связано с некими плановыми работами на полигоне, такое происходило и раньше, а вот на какой срок людям стоит выехать их родных мест, неизвестно.





Тем временем губернатор Архангельской области Игорь Орлов в телеинтервью обвинил в нагнетании ситуации в регионе некие внешние силы.





«То, как раскачивали ситуацию, то, как заостренно и системно пытались посеять панику в головах людей и в обществе в целом, — это уже очевидный вызов, с которым мы сталкивались. Все было сделано открыто, в короткие сроки, именно так и будем работать дальше», — заявил глава Архангельской области.