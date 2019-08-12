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Витебск тоже остался без главного архитектора

13.08.2019 16:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный архитектор Витебска Игорь Кадушко покинул свой пост, пробыв в должности чуть больше года.
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Василий Романенко (слева) и Андрей Кадушко (справа). Фото Саши Май

Игорь Кадушко вступил в должность в апреле прошлого года. До этого чиновник более 25 лет проработал на руководящих должностях в различных строительных организациях.

К слову, витебчане неоднократно высказывали мнение, что назначая на должность главного архитектора Витебска строителя, получившего образование в военном училище, городские власти пошли вразрез с интересами города. 

В 1986 году Игорь Кадушко окончил Пушкинское высшее военное инженерное строительное училище по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». После окончания училища служил в Вооруженных Силах.

Что касается предыдущих главных архитекторов Витебска, то в июле 2013 года генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении Виталия Дубика. 

Должностное лицо подозревали в превышении власти или служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК) при выполнении капитального ремонта и модернизации хозяйственного корпуса ГУ «Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа». 

Согласно акту проверки, сумма ущерба составила свыше 149 миллиона (недоминированных) рублей.

Следующий начальник отдела архитектуры и градостроительства Андрей Макеев, пробыл в этой должности несколько лет и уволился в начале 2018 года по собственному желанию.


Судя по всему, должность главного архитектора Витебска пока остается вакантной. На сайте Витебского горисполкома не указано ФИО начальника отдела архитектуры и градостроительства.

Как прокомментировал источник издания в горисполкоме, причины, по которым Игорь Кадушко оставил свой пост неизвестны: "Наиболее вероятной версией отставки являются какие-то личные обстоятельства. В данный момент Игорь Андреевич уже приступил к работе на новом месте".

Напомним, должность главного архитектора Минска также вакантна.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Главный архитектор Витебска Игорь Кадушко покинул свой пост, пробыв в должности чуть больше года.
 
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