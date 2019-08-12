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Голь на выдумку хитра: посмотрите на чудо техники - сельский кабриолет
Источник материала: Партизан
Мастер из деревни Винорово устроил у дома музей под открытым небом. Самый необычный аттракцион в этом парке развлечений – катание на сельском кабриолете.
Хоть у машины крыша есть, да и сама она не на ходу – название среди местных прижилось. Главный тягач здесь – трактор, автомобиль выполняет функцию повозки.
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Мастер из деревни Винорово устроил у дома музей под открытым небом. Самый необычный аттракцион в этом парке развлечений – катание на сельском кабриолете.
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