ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виталий Кухаренко: В Мингорисполком на собеседование меня пока не приглашали

13.08.2019 16:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инициативная группа граждан предложила руководству Мингорисполкома рассмотреть кандидатуру архитектора Виталия Кухаренко на пост председателя Комитета архитектуры и строительства.

Виталий Кухаренко: В Мингорисполком на собеседование меня пока не приглашали
1 из 3
Как писал "Белорусский партизан", эта должность вакантна уже несколько месяцев и большой очереди из желающих ее занять на крыльце Мингорисполкома не видно.
#1#
Мы спросили у Виталия Кухаренко, почему он претендует на пост председателя КАиГ.

– Я знаю, как переформатировать работу Комитета архитектуры и строительства, – уверенно говорит Виталий Кухаренко. – К сожалению, реальной власти у председателя КАиГ не было. От его мнения практически ничего не зависело. А это неправильно.

Многие архитекторы, может быть, и видели бы себя в этой должности. Но не рискуют. Много вопросов, много подводных камней, непростой режим работы. У меня в КАиГ когда-то работал отец, и с его слов я относительно неплохо знаю эту кухню…

Изменить работу КАиГ обязательно нужно! Белоруской союз архитекторов об этом тоже в последнее время много говорит. 

Сегодня практически нет никаких прав у архитекторов районов, их мнение в исключительных случаях учитывается при принятии каких-то градостроительных решений. Это нонсенс!

Не так давно министр архитектуры Дмитрий Микуленок говорил, что он хотел бы многое поменять в этой системе, реформировать вертикально, но с его слов выходит, что он сам слабо верит в возможность таких перемен. Он фактически говорит об этом прямым текстом.


Чиновники должны реагировать на мнение общественности, а в последнее время о работе и проблемах, с которыми сталкиваются архитекторы, говорят достаточно много.

В ответ на обращение группы граждан по поводу моей кандидатуры Мингорисполком прислал ответ, что примет эту информацию к сведению. Пока мне из горисполкома, кстати, не звонили и на собеседование не приглашали. Не исключено, что у них есть свои кандидатуры…

Что касается моих предложений по поводу работы в должности председателя КАиГ, то я для себя уже сформулировал первый семь первых шагов, они опубликованы в социальных сетях.

В Минске можно было сделать так, как в Москве. Там тоже есть Комитет архитектуры, есть председатель. И это чисто административная должность. Председатель действительно управляет всей этой структурой, решает какие-то текущие вопросы. И есть главный архитектор города. 

Именно главный архитектор Москвы определяет градостроительную политику, тесно взаимодействует с региональными архитекторами. Разделить функции главного архитектора Минска и председателя КАиГ было бы правильно и для нас. Потому что все равно всю эту бюрократическую систему не сломаешь, и есть вопросы, которые нужно решать. И это был бы неплохой вариант. 

И тогда на пост главного архитектора города могли бы идт действительно авторитетные персоны, которые имеют вес в нашей профессиональной среде, большой опыт, знания.

Но решение по этому принципиальному вопросу, безусловно, должны принимать Мингорисполком и Министерство архитектуры и строительства. Решающее слово должно быть за ними. 

На мой взгляд, нужно обязательно усилить и градостроительный совет, в совете которого должны быть активные и авторитетные личности, те, кто имеет свое мнение и может аргументировано его высказать. Сегодня, к сожалению, состав этого совета далек от идеального…

Кто такой?

Виталий Анатольевич Кухаренко, 44 года, родился в Минске.

Лауреат премии Национальной Академии Наук Беларуси (2000г.);

Лауреат премии Специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (2000, 1999, 1998 гг.);

Член Белорусского союза архитекторов с 2006г.


Над какими проектами работал?

2016 – 2019гг. Частная компания/ Главный архитектор проектов/ Реконструкция административного здания по ул.Совецкая 25А (Гомель); Реконструкция административного здания по ул.Червякова 48 (Минск).

2014 – 2016гг. ПЧУП «Архитектурная творческая мастерская «АТМ»/ Главный архитектор проектов/ Кафе-булочная по ул.К.Маркса 17 (Минск), Ресторан быстрого питания KFC по ул.Притыцкого 101А (Минск).

2012 – 2013гг. ПЧУП «Творческая мастерская архитектора Костича Б.С. «АР-ДИ»/ Главный архитектор проектов/ Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в квартале улиц Захарова-Первомайской-З.Бядули- пер.Броневой (Минск).

2011 – 2012гг. ЧУП «Творческая мастерская архитектора Корбута А.И.»/ Главный архитектор проектов/ Торговый центр по ул. Игнатенко-Тарханова (Минск); Гостиница на три звезды по ул. Брилевской (Минск, S=8422м2); Жилой комплекс по ул. Тимирязева-Репина (Минск), Офисный комплекс с автосервисом по ул. Суражской (Минск, корректировка документации).

Принимал участие в общественной экологической экспертизе технопарка под Смолевичами; отстаивал кварталы Осмоловки, пер./ул. Калинина, поселка Тракторного завода, микрорайонов «Уручье», кварталов у метро «Московская», поселка Колодищи и других проблемных мест города и его пригорода.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инициативная группа граждан предложила руководству Мингорисполкома рассмотреть кандидатуру архитектора Виталия Кухаренко на пост председателя Комитета...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая школа в микрорайоне Казимировка Могилева откроется 1 сентября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кеды на платформе женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика