Виталий Кухаренко: В Мингорисполком на собеседование меня пока не приглашали

Как писал "Белорусский партизан", эта должность вакантна уже несколько месяцев и большой очереди из желающих ее занять на крыльце Мингорисполкома не видно.

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Мы спросили у Виталия Кухаренко, почему он претендует на пост председателя КАиГ.





– Я знаю, как переформатировать работу Комитета архитектуры и строительства, – уверенно говорит Виталий Кухаренко. – К сожалению, реальной власти у председателя КАиГ не было. От его мнения практически ничего не зависело. А это неправильно.





Многие архитекторы, может быть, и видели бы себя в этой должности. Но не рискуют. Много вопросов, много подводных камней, непростой режим работы. У меня в КАиГ когда-то работал отец, и с его слов я относительно неплохо знаю эту кухню…





Изменить работу КАиГ обязательно нужно! Белоруской союз архитекторов об этом тоже в последнее время много говорит.





Сегодня практически нет никаких прав у архитекторов районов, их мнение в исключительных случаях учитывается при принятии каких-то градостроительных решений. Это нонсенс!





Не так давно министр архитектуры Дмитрий Микуленок говорил, что он хотел бы многое поменять в этой системе, реформировать вертикально, но с его слов выходит, что он сам слабо верит в возможность таких перемен. Он фактически говорит об этом прямым текстом.









Чиновники должны реагировать на мнение общественности, а в последнее время о работе и проблемах, с которыми сталкиваются архитекторы, говорят достаточно много.





В ответ на обращение группы граждан по поводу моей кандидатуры Мингорисполком прислал ответ, что примет эту информацию к сведению. Пока мне из горисполкома, кстати, не звонили и на собеседование не приглашали. Не исключено, что у них есть свои кандидатуры…





Что касается моих предложений по поводу работы в должности председателя КАиГ, то я для себя уже сформулировал первый семь первых шагов, они опубликованы в социальных сетях.





В Минске можно было сделать так, как в Москве. Там тоже есть Комитет архитектуры, есть председатель. И это чисто административная должность. Председатель действительно управляет всей этой структурой, решает какие-то текущие вопросы. И есть главный архитектор города.





Именно главный архитектор Москвы определяет градостроительную политику, тесно взаимодействует с региональными архитекторами. Разделить функции главного архитектора Минска и председателя КАиГ было бы правильно и для нас. Потому что все равно всю эту бюрократическую систему не сломаешь, и есть вопросы, которые нужно решать. И это был бы неплохой вариант.





И тогда на пост главного архитектора города могли бы идт действительно авторитетные персоны, которые имеют вес в нашей профессиональной среде, большой опыт, знания.





Но решение по этому принципиальному вопросу, безусловно, должны принимать Мингорисполком и Министерство архитектуры и строительства. Решающее слово должно быть за ними.





На мой взгляд, нужно обязательно усилить и градостроительный совет, в совете которого должны быть активные и авторитетные личности, те, кто имеет свое мнение и может аргументировано его высказать. Сегодня, к сожалению, состав этого совета далек от идеального…





Кто такой?

Виталий Анатольевич Кухаренко, 44 года, родился в Минске.





Лауреат премии Национальной Академии Наук Беларуси (2000г.);





Лауреат премии Специального фонда президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (2000, 1999, 1998 гг.);





Член Белорусского союза архитекторов с 2006г.









Над какими проектами работал?

2016 – 2019гг. Частная компания/ Главный архитектор проектов/ Реконструкция административного здания по ул.Совецкая 25А (Гомель); Реконструкция административного здания по ул.Червякова 48 (Минск).





2014 – 2016гг. ПЧУП «Архитектурная творческая мастерская «АТМ»/ Главный архитектор проектов/ Кафе-булочная по ул.К.Маркса 17 (Минск), Ресторан быстрого питания KFC по ул.Притыцкого 101А (Минск).





2012 – 2013гг. ПЧУП «Творческая мастерская архитектора Костича Б.С. «АР-ДИ»/ Главный архитектор проектов/ Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой в квартале улиц Захарова-Первомайской-З.Бядули- пер.Броневой (Минск).





2011 – 2012гг. ЧУП «Творческая мастерская архитектора Корбута А.И.»/ Главный архитектор проектов/ Торговый центр по ул. Игнатенко-Тарханова (Минск); Гостиница на три звезды по ул. Брилевской ( Минск , S=8422м2); Жилой комплекс по ул. Тимирязева-Репина (Минск), Офисный комплекс с автосервисом по ул. Суражской (Минск, корректировка документации).





Принимал участие в общественной экологической экспертизе технопарка под Смолевичами; отстаивал кварталы Осмоловки, пер./ул. Калинина, поселка Тракторного завода, микрорайонов «Уручье», кварталов у метро «Московская», поселка Колодищи и других проблемных мест города и его пригорода.