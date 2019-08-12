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Как реставрация убила легендарный дом на Мясникова

13.08.2019 16:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Недавно легендарный дом на Мясникова, 76 отреставрировали — тот самый, что относится к части постройки 19-20 веков, сообщает TUT.by. Ремонт убил всю лепнину и декор с балкона, на которых когда-то выходил беларуский писатель Янка Мавр.

Капитальный ремонт постройки, которую считают исторической ценностью, идет несколько лет. В 2017 году его приостановили из-за трещины. Спустя два года работы возобновили, но эксперты нашли новую проблему — поддельную лепнину. Выяснилось, что оригинальный исторический декор сняли еще в 90-х.

Его пришлось сделать заново: вышло некачественно, вразрез с проектом. Лепнину наклеили на фасад, прямо на краску. Позже дом осмотрела комиссия — и заключила, что объект следует отремонтировать, частично восстановив фасады. Согласно проекту, почти весь декор планировали вновь заменить. А вместе с ним — конструкцию знаменитого балкона: со временем она пришла в негодность.

На данный момент строительные леса с фасада дома сняли, но лепнина так и не появилась. Почему? Со слов руководителя архитектурного отдела «Белреставрации», проект на воссоздание лепки в первоначальном виде существует, и он согласован. Всю документацию передали генпроектировщику, она проходит повторную экспертизу. Исполнитель работ ждет отмашки, что приступить к выполнению. А пока посмотрите, как дом выглядит прямо сейчас:

Сравните, как было и как стало:

 
 
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Недавно легендарный дом на Мясникова, 76 отреставрировали — тот самый, что относится к части постройки 19-20 веков, сообщает TUT.by. Ремонт убил всю лепнину и декор с...
 
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