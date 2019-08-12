В Зеленом Луге из-за ДТП стоят трамваи

Источник материала: Tut.by

В направлении ДС «Зеленый Луг» из-за ДТП стоят трамваи. Об этом сообщает «Минсктранс».

С 17.07 из-за ДТП на пересечении ул. Калиновского и Логойского тракта в направлении ДС «Зелёный луг» остановлено движение трамваев № 1, 5, 6, 11. Трамваи № 1, 6, 11 едут до РК «Озеро», трамвай № 5 — до РК «Зм.Бядули».

Организован временный автобус № 906 «Карбышева-Красная».



Фото: t.me/transport_by