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В Зеленом Луге из-за ДТП стоят трамваи

13.08.2019 17:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В направлении ДС «Зеленый Луг» из-за ДТП стоят трамваи. Об этом сообщает «Минсктранс».

С 17.07 из-за ДТП на пересечении ул. Калиновского и Логойского тракта в направлении ДС «Зелёный луг» остановлено движение трамваев № 1, 5, 6, 11. Трамваи № 1, 6, 11 едут до РК «Озеро», трамвай № 5 — до РК «Зм.Бядули».

Организован временный автобус № 906 «Карбышева-Красная».


Фото: t.me/transport_by
 
 
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Трамваи едут до разворотного кольца, организован временный автобус.
 
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