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В Зеленом Луге из-за ДТП стоят трамваи
Источник материала: Tut.by
В направлении ДС «Зеленый Луг» из-за ДТП стоят трамваи. Об этом сообщает «Минсктранс».
С 17.07 из-за ДТП на пересечении ул. Калиновского и Логойского тракта в направлении ДС «Зелёный луг» остановлено движение трамваев № 1, 5, 6, 11. Трамваи № 1, 6, 11 едут до РК «Озеро», трамвай № 5 — до РК «Зм.Бядули».
Организован временный автобус № 906 «Карбышева-Красная».
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Трамваи едут до разворотного кольца, организован временный автобус.
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