«Мечтаю, чтобы пришел Лукашенко». Дима Нарышкин - о стендап-клубе и минских комиках

В июле в Минске запустился первый стендап-клуб. За его открытием стоит не какой-нибудь комик из Беларуси, который прославился, когда уехал жить и работать за границу. Запуском Stand-Up Comedy Hall занимался Дмитрий Нарышкин — минчанин, который, хотя и работал в Москве и Киеве, решил остаться в Беларуси. TUT.BY поговорил с ним о шутках про Лукашенко, выступлении на разогреве у Ильи Соболева и сравнении с Русланом Белым.

Дмитрий Нарышкин, 33 года. В свое время работал промопродюсером на ТНТ, сотрудничал с киевскими и московскими ТВ-проектами. Внештатно работал в Comedy Club. Занимался минскими проектами Stand Up Union и Stand Up Machine, организовывал «Открытые микрофоны». В юморе 15 лет, в стендапе — 9 лет. Признается, что объяснить белорусам, почему он не остался в Киеве или Москве, сложно. «Для многих людей, которые пожили и поработали за границей, возврат в Беларусь — это шаг назад. Но для меня это создание некого прецедента: Wargaming смогли? Смогли. EPAM смогли? Смогли. Возьмем мелкие стартапы — рестораны Садового или Прокопьева. Своими примерами люди доказывают, что в Беларуси можно работать».

«Наша цель — мощный YouTube-канал. Не только со стендапом, а и с другими проектами»

— По моим ощущениям как обывателя, стендап в Минске «взорвался» где-то год-полтора назад. Почему так?

— Наш лейбл Stand Up Union, в котором были топовые комики Минска, развалился — каждый стал делать что-то свое. Юра Кирдун — Get Up Stand-Up. Двое гомельских ребят организовывают выступления в барах Doodah King и Coyote, другие ребята делают стендап в баре Escobar. Плюс «молодняк» дергается по разным барам.

Это и хорошо, но это и плохо. Хорошо, потому что стендап начал проникать в широкие массы, плохо — стало страдать качество. Комики стали меньше писать, они выступают на разных площадках с одним и тем же материалом, а люди, меняя площадки, попадают на одни и те же шутки — складывается впечатление, что движения не происходит. Поэтому у нас в Stand-Up Comedy Hall очень жестко меняется программа, чтобы люди понимали: когда бы они ни пришли, они увидят новое.

— Все белорусские комики, у которых были амбиции, попробовали силы в российских и украинских телевизионных проектах. Есть мнение, что, если человек остался в Беларуси и не пытается всеми силами устроиться в Москве или Киеве, он — аутсайдер. Ты стараешься переломить этот стереотип?

— Нет, не стараюсь. Пусть так думают, но это не так. Для белорусов очень важна медийная известность. У нас зачастую люди идут не конкретно на личность, а на образ, который им создали посредством телевидения. Но в последнее время произошел глобальный перелом — появились комики из YouTube. Самый яркий пример — Данила Поперечный. Он не был стендап-комиком, он был блогером, он назвался комиком и стал им. Это его право, это его крутой шаг. Следующим, кто добился этого успеха, стал Илья Соболев. Он рассказывал о том, что в Comedy Club над ним все ржали, когда он стартовал в YouTube. Сейчас он — opinion leader, который одним из первых начал выступать в комфортной ему одежде: спортивные штаны, мастерка. Сейчас на любом открытом микрофоне люди начали выступать в удобном. Люди перестали кричать через одежду о том, что они богаты, успешны и так далее.

Еще «доказывают» ребята из LABELCOM, которые своим проектом «Что было дальше?» собирают два-три миллиона каждый выпуск. Соответственно, люди стали смотреть не только на комиков с ТНТ и поняли, что есть альтернатива.



Дмитрий рассказывает, что пробовался, но не попал в телевизионные проекты Comedy Баттл и «Открытый микрофон», ездил на «Рассмеши комика» — но его выступление не вошло в эфир. Об этом собеседник говорит следующее: «В какой-то момент я оставил мысль, что хочу попасть в телепроект. Возможно, если бы я куда-то прошел, не было бы сегодня Stand-Up Comedy Hall. Но у меня нет ни капли сомнений, что я хороший комик. Не ох***ый, но хороший». Фото: ​​​​vk.com/standupcomedyhall

— Почему минские парни немедийные, почему мы их не знаем?

— Я считаю, многие медийные. Давайте смотрить: Максим Заяц — один из лучших ведущих корпоративов, свадеб и вообще. Он и «Славянку» вел. Андрей Макаенок — медийная личность. Сергей Горох — в неком смысле тоже медийная личность. У него три сезона Comedy Battle. Юра Кирдун — радиоведущий, делает проекты для «Дома посмотришь», в чем-то еще участвует. Отличный и, по моему мнению, чуть ли не лучший ведущий, на телеканалах работал или работает. Подкаст делает крутой. Медийная личность. Уже я перечислил четверых, но их больше.

— Да, но это вы о них знаете и те, кто интересуется темой.

— Ответ таится в самом вопросе. Потому что медиа не идут к нам. Хотя нет, к нам идут медиа. Сейчас предлагают Stand-Up Comedy Hall делать для них бесплатный контент, а взамен делать нас популярными. Нам интересно, но есть но! Чтобы стать популярным, мне не нужно только белорусское телевидение. Мне нужны русскоговорящие люди в разных странах, которые были бы подписаны на мой YouTube.



«Прашкварка» (белорусская «Прожарка») спортивного журналиста Николая Ходасевича. Видео доступно на YouTube-канале Stand Up Comedy Hall

— Считаете YouTube более перспективной площадкой?

— У нас есть цель — мощный YouTube-канал . На нем будет выходить не только стендап, это будет множество развлекательных субпроектов. Сейчас у меня есть оригинальный формат «Раздень комика», мы сняли его «пилот». «Прашкварка» (белорусская «Прожарка»), «Разгоны» — есть еще куча идей. С этими проектами будем заходить в белорусский YouTube и целиться на русскоязычную аудиторию. Но это все стоит больших денег.

«Если комментатор из интернета „порвет“ зал на открытом микрофоне — я подарю ему 500 долларов»

— На стендап больше ходят молодые люди?

— Нет, аудитория Stand-Up Comedy Hall — это 25−55 лет. Ядро — 30 плюс. И я бы очень хотел, чтобы сюда приходили люди именно этого возраста. Мне 33, и я знаю, что этим людям реально некуда пойти: в Минске все стало делаться сугубо для «игриков» и «зет» — поколения ребят, которым сейчас 16-20, максимум — 25 лет. Я хочу, чтобы 30-летние знали, что они могут прийти к нам и услышать знакомые им темы, интересные мысли. Хочу собрать их и сказать: мы будем шутить для вас, кормить вас и поить. Здесь вам всегда будет комфортно.



«Скажу так: все хотят стать Юрой Дудем, Славой Комиссаренко и Максом Коржом. Но никто не хочет быть оху**** непохожим Димой Нарышкиным. Все хотят быть на кого-то похожими, но никто не хочет быть самим собой. Найти себя — в этом и есть истина»

— Один из резидентов стендап-клуба — украинец Андрей Щегель. Почему пришлось перевезти его в Минск? Неужели не хватает своих ребят?

— Он очень крутой. Я привез его, во-первых, в помощь себе, потому что я и молодые ребята многому у него учатся, а во-вторых, считаю, что он встряхнет наше болотце. Свежим взглядом он указывает нам на вещи, которые мы перестали замечать.

— Вы перестали делать бесплатные мероприятия. Почему?

— Мы отказались от бесплатных мероприятий по одной простой причине: у людей другое отношение. Когда они приходят на что-то бесплатное, у них сразу на лице появляется претензия: «Ну давай, удивляй нас». И они забывают, что тебе это дали бесплатно. Нужно понять: если ты хочешь круто развлечься, ты все равно за это заплатишь — либо купишь еду и напитки, либо входной билет.

Еще я хочу, чтобы люди поняли, что комики хотят своим делом зарабатывать. Но, поверьте, если кто-то думает о том, что шутками легко зарабатывать, мы всегда таких людей ждем на открытых микрофонах. Эти люди, как правило, побеждают в крутых «битвах» в комментариях в интернете, а на кухне «рвут» своим юмором жен, мам, пап и бабушек. Они очень смешные и классные ребята, но никто из них за все годы не дошел до открытого микрофона и не порвал зал. Если человек, который разрывает форумы, придет и «развалит» хотя бы один микрофон, чтобы зрители сказали: «Это было мощно», я на месте подарю этому человеку 500 баксов. Даю слово, вы — свидетель. Я дам ему выступить, заплачу гонорар и дам еще 500 долларов за то, что такой человек есть. Просто такого человека нет в природе. Невозможно быть везде смешным. Комик — унылое г… но в жизни. Но если я на сцене, я сделаю все, чтобы вы ушли с улыбкой.

— Можно ли сегодня жить, зарабатывая в Минске стендапом?

— Очень тяжело, честно. Я еще пишу сценарии, делаю какую-то профильную работу. Нет, я не бедствую, я хорошо зарабатываю. Но я очень мало сплю, забываю поесть, и у меня в 33 года серьезные проблемы со здоровьем. Но я хочу, чтобы благодаря стендап-клубу было можно. У меня сейчас Андрюха Щегель, Степа Манкевич. Виталя Петрашко — взрослый, офигенный комик. Ему 35 лет, он работал в крупной нефтяной белорусской компании. Он ушел ради карьеры комика, и я должен его обеспечить работой, зарплатой и достойной жизнью. Можно, при условии того, что не будут мешать внешние факторы.



Шоу «Разгоны». Фото: vk.com/standupcomedyhall

Говорить о том, что у нас такие же гонорары, как у комиков, которые приезжают из Москвы, рано. Давайте сравним со Стасом Старовойтовым, он к нам в декабре приедет. Я не буду оглашать, на какой гонорар мы договорились со Стасом, но разница между моим и его гонораром больше чем 10 раз. Но и нельзя со Стасом сравниваться: он сделал ставку на жизнь девять лет назад, когда рискнул, пошел первым в Stand Up на ТНТ.

«Если бы на мой стендап пришел Лукашенко, я бы описался от счастья и страха»

— Тебя когда-нибудь сравнивали с Русланом Белым? Вы оба причастны к открытию стендап-клубов, всеми силами продвигаете это направление юмора, иногда темы, подача и даже тембр голоса у вас похожи. Что говорить — некоторые находят даже внешнее сходство.

— Да, и я ненавижу это, честно. Мы не похожи ни капли. Вот я сейчас скажу честно, ваши читатели не поверят, ты мне не поверишь: я смотрел только один стендап Руслана Белого от начала до конца — его сольный концерт. Я никогда его не копировал. Может быть, это такой тип мужиков: грубых, прямых, четких, знающих, чего они хотят. Когда меня сравнивают с Белым, мне неудобно: это слишком крутой дядька.

— Правильно ли я понимаю, что ты будешь выступать на разогреве у Ильи Соболева в Лондоне?

— Если успею выздороветь, поеду в Лондон. Очень хочу познакомиться с Ильей, пообщаться, может быть, потусоваться, если он будет не против. Ведь Соболь — это стендап-Дудь: все делали интервью давно, но никто не делал вот так. Если не получится, Илья с концертом 2 ноября приезжает в ДК МАЗ, и мы ведем переговоры с его директором Ниной, чтобы провести афтепати у нас в клубе.

— А выступать на разогреве не зазорно?

— Почему? Ни капли. Наоборот, круто.



Одни из лучших юмористических проектов, над которыми смеются белорусы, делают белорусы, рассказывает Дмитрий. Бывшая компания Yellow, Black and White долгое время обеспечивала контентом СТС. На ТНТ работает Дима Невзоров — один из крутейших юмористических продюсеров, который занимался сериалами «Остров», «Зайцев +1». «Белорусы, как творческие люди, колоссально крутая нация. И такие же талантливые украинцы, поэтому их так много в России. Другое дело, что пришло время делать проекты здесь, на месте. Стриминговым площадкам вроде VOKA нужен свой контент»

— Ты жестко и откровенно шутишь о политике. А ты не боишься? :)

— Ну это пока меня не отп*****. Я говорил об этом: конечно, боюсь. Я выхожу, смотрю, стоит ли какая-нибудь тонированная машина, если еду в такси — смотрю по зеркалам, в подъезд захожу не сразу — заглядываю. Но для всего, что ты сказала, нужна огромная поправка: я шучу, но я не оскорбляю. Иногда в каких-то вопросах я дохожу до грани, но я не имею свойства просто оскорблять человека, я иронизирую. Если мне что-то начнут запрещать, это будет лишь признанием того, что я становлюсь знаменитым. Вы же понимаете, что меня не трогают, потому что меня не знают. Никто не видел этих стендапов, хотя, может, кто-то и приходил смотреть. Самое главное: я в своих шутках ни разу не призывал ни к революции, ни к физическому насилию.

— У вас нет с отцом конфликтов на этот счет?

Эдуард Нарышкин с 2002 по 2009-й возглавлял «Беллегпром», после работы в концерне был одним из самых востребованных топ-менеджеров в Беларуси. Также был сенатором.

— Какие у меня могут быть конфликты по этому поводу с отцом? :) Во-первых, мой отец не так часто посещает мои выступления, во-вторых, я ему рассказываю какие-то шутки, он мне рассказывает какие-то шутки, :) там все друг другу рассказывают какие-то шутки.

— Он не говорит: «Сын, будь аккуратнее»?

— Он меня учит только риторике и этике: нельзя выйти и сказать: «Путин — м...дак». Но если выйти и сказать: «Владимир Владимирович каждый год говорит одно, но не делает этого» в некой саркастичной форме, но сделать это более тонко, красиво, — в этом и заключается шутка. Да не говорит мне ничего отец. Я старший сын, этого уже не исправить.

Меня спрашивают: «Что бы ты сделал, если бы на твой стендап пришел Лукашенко?» Да я бы п***ец как описался от счастья и страха. Это моя мечта, чтобы он пришел, а я ему сказал: «Александр Григорьевич, сейчас 15 минут будет, может быть, не всегда смешно, но мне есть вам что сказать. Вас вокруг немножко обманывают». И, быть может, мой стендап чуть-чуть поменял бы его взгляд, и Александр Григорьевич бы сказал: «Коля, давай пригласим его провести Новый год у нас?!».

Блиц

— Белорусы любят смеяться? — Любят, но жадные на эмоции, их надо раскачивать. Вот серьезно. Мы выезжаем в другие страны, которые граничат с Беларусью, везде другая публика. Выходишь — а они: «Давай жги, мы пришли вместе с тобой отдохнуть!». А у нас в Щегеля в Бресте стаканом кинули. А меня в Гродно чуть не пристрелили, это было четыре года назад. Не знаю, «травматы» это были или боевые пистолеты, но я видел, как щелкнул затвор. Но я не говорю, что это плохие города — просто бараны есть везде. — Кто самый смешной белорус? — Считаю абсолютно комедийно состоявшимся человеком Андрея Скорохода. Скороход — это тот человек, от которого мы со Славой Комиссаренко, когда увидели его на первом курсе, [обалдели]. Андрюха пластичный, естественный, комедийный актер — он для этого создан. Дай ему грустный текст, он из него сделает комедию. — Кто самый известный белорусский стендапер? — Комиссаренко — тут понятно. — Любимая шутка про Беларусь (не твоя)? — Не знаю, ничего в голову не приходит. — О ком из белорусов шутят чаще всего? — Президент и его сын Коля. — За каким комиком стоит следить, чтобы полюбить стендап? — За всеми, не хочу на ком-то акцентировать внимание. Просто хочу, чтобы люди полюбили свое. Хотя нет, не надо любить: просто относитесь нормально.

