Дзень танкіста ўжо 15 верасня! Чым здзівіць Wargaming гэтым разам?

15 верасня ў сталічным парку Перамогі адбудзецца найбуйнейшы ў краіне фэст, прысвечаны віртуальным забавам, — “WG Fest: День танкиста” . Галоўнай гульнёй вечара стане World of Tanks. Іншыя праекты Wargaming таксама не застануцца без увагі: тактычная гульня “Калібр”, World of Warplanes і World of Warships.

Для аматараў танкавых баталій тут будуць адмысловыя зоны забаў, фотазоны, дзясяткі кіёскаў з рознымі сувенірамі і сотні камп’ютараў у гульнявых зонах. Уваход на фестываль будзе бясплатным. Платным зробяць толькі “Прэміум ангар” . За 68 рублёў вы атрымаеце шэраг бонусаў і магчымасць паразмаўляць з распрацоўшчыкамі гульні і вядомымі блогерамі, трапіць на асобны фудкорт і ў гульнявую зону з камп’ютарамі і мабільнымі прыладамі.