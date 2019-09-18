Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Дети, особенно в выходные дни, много времени проводят на игровых площадках. Спасатели, для которых детская безопасность всегда была и остается приоритетом, решили напомнить простые правила с помощью игр на свежем воздухе.

В Пелищах на улице Первомайской находилась требующая ремонта детская дворовая площадка. Ее по инициативе районного отдела по чрезвычайным ситуациям привели в надлежащее состояние. Спасатели вместе с сельским исполнительным комитетом и РК ОО «БРСМ» реставрировали игровую площадку – но только «в стиле» безопасности.





























Специально для детворы на площадке к двум имеющимся горкам добавили скалодром, песочницу, гриб-навес и лавочку. Все элементы выкрашены в яркие красные и синие цвета. По контуру площадку оградили забором с атрибутикой МЧС в виде разнообразных тематических надписей и знаков.

Начальник РОЧС Андрей Парафенюк отмечает: «Обучение детей культуре безопасного поведения – одна из главных задач нашего ведомства, для чего и используются новые формы и нестандартные решения. Малыши и родители, играя на улице, смогут не только проводить время на площадке с пользой и удовольствием, но и пополнить знания в области безопасности жизнедеятельности».

Праздничное открытие площадки состоялось 6 сентября. Самыми главными гостями праздника стали дошколята и школьники.





















































Для них проводилась игровая программа с интересными конкурсами и викторинами.

РОЧС выражает благодарность ООО «РСУ Ремжилстрой» за оказанную помощь.

Подготовила Анастасия ЯНКИНА.

Фото Станислава ГРИЦУКА.