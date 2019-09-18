ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

19.09.2019 11:41 — Разное | Навiны Камянеччыны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Камянеччыны

>

Дети, особенно в выходные дни, много времени проводят на игровых площадках. Спасатели, для которых детская безопасность всегда была и остается приоритетом, решили напомнить простые правила с помощью игр на свежем воздухе.

В Пелищах на улице Первомайской находилась требующая ремонта детская дворовая площадка. Ее по инициативе районного отдела по чрезвычайным ситуациям привели в надлежащее состояние. Спасатели вместе с сельским исполнительным комитетом и РК ОО «БРСМ» реставрировали игровую площадку – но только «в стиле» безопасности.

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Специально для детворы на площадке к двум имеющимся горкам добавили скалодром, песочницу, гриб-навес и лавочку. Все элементы выкрашены в яркие красные и синие цвета. По контуру площадку оградили забором с атрибутикой МЧС в виде разнообразных тематических надписей и знаков.

Начальник РОЧС Андрей Парафенюк отмечает: «Обучение детей культуре безопасного поведения – одна из главных задач нашего ведомства, для чего и используются новые формы и нестандартные решения. Малыши и родители, играя на улице, смогут не только проводить время на площадке с пользой и удовольствием, но и пополнить знания в области безопасности жизнедеятельности».

Праздничное открытие площадки состоялось 6 сентября. Самыми главными гостями праздника стали дошколята и школьники.

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в стиле» безопасности

Для них проводилась игровая программа с интересными конкурсами и викторинами.

РОЧС выражает благодарность ООО «РСУ Ремжилстрой» за оказанную помощь.

Подготовила Анастасия ЯНКИНА.
Фото Станислава ГРИЦУКА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети, особенно в выходные дни, много времени проводят на игровых площадках. Спасатели, для которых детская Сообщение Игровую площадку в Пелище отреставрировали «в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В рамках Всемирной недели предпринимательства пройдет Belbiz battle
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика