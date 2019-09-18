ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Настя, живи! Актрису перевели в обычную палату

19.09.2019 14:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вот уже который день поклонники артистки переживают, оставляют слова поддержки и с замиранием сердца следят за её состоянием.

 И, похоже, есть хорошие новости, пишет life.ru.
Анастасия Заворотнюк с 13 сентября находилась в реанимации, куда попала в крайне тяжёлом состоянии. Но врачам всё же удалось вывести её из критического состояния. Артистка больше не находится в медикаментозной коме, так как медики смогли значительно уменьшить отёк мозга.
Теперь актрису перевели в обычную палату терапевтического отделения, где ей продолжают оказывать необходимое лечение, пишет телеграм-канал Mash. Рядом с ней находятся родные, которые вчера вечером, после того как Анастасия пришла в сознание, принесли в палату важные документы. Их Заворотнюк сможет изучить после разрешения на то врача.


Напомним, что Настя попала в реанимацию с диагнозом "глиобластома" — злокачественная опухоль мозга. Затем стало известно, что её подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а врачи прекратили интенсивное лечение. Однако позже подруга артистки рассказала, что её состояние заметно улучшилось. А медики назначили ей инфузионную терапию, опирающуюся на вливание в кровь, пытаясь уменьшить отёк мозга.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот уже который день поклонники артистки переживают, оставляют слова поддержки и с замиранием сердца следят за её состоянием.
 
Новости дня
Новости разные
 
На новом месте. На каких условиях могут временно перевести на другую работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика