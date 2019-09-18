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В Беларуси вырос курс российского рубля

19.09.2019 14:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс российского рубля вырос на 0,13% и составил 3,1986 белорусского рубля за 100 российских.

Курс доллара снизился на 0,28% до 2,0523 рубля.

Евро подешевел на 0,29% до 2,2685 рубля.
 
 
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19 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи курс российского рубля вырос на 0,13% и составил 3,1986 белорусского рубля за 100 российских.
 
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