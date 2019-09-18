«Нам еще война снится, а по телевизору только и показывают, как убивать»

Источник материала: Аргументы и факты

Возможно ли ловить гранаты руками и швырять их обратно? Если обратить внимание на наше телевидение, то, судя по всему, да.

Столько каналов, а смотреть нечего! Нам еще война снится, а по телевизору только и показывают, как надо убивать, душить, топить и т. д. Или смотришь: человек упал с большой высоты, встал на ноги и пошел…

Или взять программу «На самом деле», в которой обсуждают, изменяет ли муж жене. Столько труда вложено в эту программу, но надо ли кому-то это?

Телевидение должно нести в массы культуру, просвещение и воспитывать!

А. П. Кахнович, Щучин