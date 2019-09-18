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«Лучше - свое! Хватит донашивать европейские обноски»

19.09.2019 14:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Лучше - свое! Хватит донашивать европейские обноски»
АиФ

Хочу высказаться о секонд-хендах. Покупая европейские обноски, донашивая их за другими, мы делаем вклад в чужую экономику и помогаем иностранцам дальше развивать свои предприятия, а сами потом начинаем жаловаться.

Это мы умеем!

А пусть лучше представители власти, ответственные за производство, экономику, скажут: много ли они помогли отечественным предприятиям развиваться, внедрять новые технологии? Вот в этом направлении мы должны идти.

Читал раньше в «АиФ», как вьетнамцы после войны поднимали свою экономику. Хотя у них были и импортные товары, они передние полки магазинов заставляли отечественной продукцией. И, когда у продавца журналист спросил, почему свои товары хотят продать быстрее, чем импортные, тот ответил: «Мы хотим, чтобы своя промышленность быстрее вставала из руин и восстанавливалась». У нас - наоборот, мы сначала гонимся за импортом.

И правильно сказала Н. Самойлова из Пинска: лучше купить свое новое, пусть и дороже, чем донашивать европейские обноски. Я с ней согласен на 150%!

В. И. Лукша, Гродно

 
 
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АиФ Хочу высказаться о секонд-хендах. Покупая европейские обноски, донашивая их за другими, мы делаем вклад в чужую...
 
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