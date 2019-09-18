ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Куда жаловаться? Народ платит за телепередачи, а не за рекламу!»

19.09.2019 14:36 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Куда жаловаться? Народ платит за телепередачи, а не за рекламу!»
АиФ

В законе «О рекламе» поясняют: реклама может транслироваться 16 мин. в течение каждого часа.

«Куда жаловаться? Народ платит за телепередачи, а не за рекламу!» ТВ-сериалы как прокладки для рекламы

В то же время продолжительность каждого прерывания не должна превышать 6 мин. При этом прерывать передачу рекламой допускается не более 4 раз в течение часа.

Задача для первоклассника: 6 х 4, но не  более 16 мин. Надо было бы пояснить, кто исполнитель закона «О рекламе», куда нужно обратиться, если есть нарушения этого закона.

Народ платит за телепередачи, а не за рекламу. Интересно, власти интересуются тем, что волнует народ? Думаю, нет, потому что реакции на обращения граждан - ноль.

Н. Т. Милюков, Минск

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АиФ В законе «О рекламе» поясняют: реклама может транслироваться 16 мин. в течение каждого часа. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Настя, живи! Актрису перевели в обычную палату
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика