«Куда жаловаться? Народ платит за телепередачи, а не за рекламу!»

Источник материала: Аргументы и факты

В законе «О рекламе» поясняют: реклама может транслироваться 16 мин. в течение каждого часа.

В то же время продолжительность каждого прерывания не должна превышать 6 мин. При этом прерывать передачу рекламой допускается не более 4 раз в течение часа.

Задача для первоклассника: 6 х 4, но не более 16 мин. Надо было бы пояснить, кто исполнитель закона «О рекламе», куда нужно обратиться, если есть нарушения этого закона.

Народ платит за телепередачи, а не за рекламу. Интересно, власти интересуются тем, что волнует народ? Думаю, нет, потому что реакции на обращения граждан - ноль.

Н. Т. Милюков, Минск