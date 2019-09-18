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На новом месте. На каких условиях могут временно перевести на другую работу

19.09.2019 14:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На новом месте. На каких условиях могут временно перевести на другую работу
Фото из открытых источников

На новом месте. На каких условиях могут временно перевести на другую работу- С января 2020 года вступят в силу изменения в действующий Трудовой кодекс (ТК). Они коснутся в том числе и временного перевода, - рассказала «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь и партнёры ЭсБиЭйч». - Согласно новой норме ТК (ст. 32-1 «Временный перевод») наниматель имеет право временно перевести работника на другую работу, в том числе в другую местность, а также к другому нанимателю в случаях:

  • письменного согласия работника - на срок до шести месяцев в течение календарного года, если иное не предусмотрено ТК;
  • производственной необходимости (ст. 33 ТК);
  • простоя (ст. 34 ТК).

- Ст. 33 и 34 есть в Трудовом кодексе и сейчас. Что поменяется?

- Исчезнет правило, согласно которому при временном переводе в связи с производственной необходимостью труд оплачивают по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

На новом месте. На каких условиях могут временно перевести на другую работу В какой срок должны выплатить отпускные?

Также не будет применяться норма, согласно которой при временном переводе на другую работу в связи с простоем труд оплачивается по выполняемой работе.

Потеряет силу правило, согласно которому при временном переводе на нижеоплачиваемую работу за сотрудниками, выполняющими нормы выработки или переведенными на повременно оплачиваемую работу, сохраняется средний заработок по прежней работе, а работникам, не выполняющим нормы выработки, производится оплата труда по выполняемой работе, но не ниже их тарифной ставки.

На новом месте. На каких условиях могут временно перевести на другую работу
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Под подпись

- Для перевода нужен документ?

- Да, согласно ст. 32-1 ТК временный перевод производится на основании соответствующего приказа (распоряжения) нанимателя с указанием причин, сроков, работы, которой будет заниматься сотрудник, а также условий оплаты труда. С документом должны ознакомить под подпись.

- Составляется ли новый трудовой договор?

- Согласно ст. 32-1 ТК при временном переводе действие трудового договора продолжается, другое соглашение не заключается, если иное не предусмотрено ТК. При этом срок временного перевода не может превышать срок действия трудового договора.

Работник обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, регламентирующим вопросы дисциплины труда у другого нанимателя, выполнять его письменные и устные приказы, не противоречащие законодательству и локальным правовым актам.

В то же время другой наниматель обязан обеспечить условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, соблюдать их, а при отсутствии в нормативных правовых актах, в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актах, требований по охране труда обеспечить сохранение жизни, здоровья и работоспособности сотрудника в процессе трудовой деятельности. Иные обязанности определяются договором между нанимателями.

- Кто решает вопрос, например, о предоставлении отпуска?

- При временном переводе все вопросы, касающиеся оплаты труда, предоставления трудового отпуска, привлечения к дисциплинарной, материальной ответственности и т. д. решает наниматель, с которым у работника заключен трудовой договор.

 
 
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У нашей организации сейчас финансовые трудности. Сотрудников временно переводят на другую работу. С января следующего года, говорят, правила изменятся. В чем суть?...
 
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