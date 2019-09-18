Рядом с Google и Facebook: беларуский разработчик вошёл в мировой рейтинг

Источник материала: KYKY

Аналитики платформы Sensor Tower подготовили августовский рейтинг лучших разработчиков мира, пишет dev.by. В этот список вошла беларуская компания SayGames. Она оказалась в первой тройке лидеров.

Рейтинг учитывал популярность мобильных приложений паблишеров. В общем перечне по числу скачиваний продуктов SayGames заняла третье место. В августе приложения компании скачали 114 миллионов раз, или на 13 миллионов больше, чем в июле. Опередить ее смогли только продукты Google и Facebook.

По загрузкам в App Store беларускому разработчику дали пятое место (34 миллиона скачиваний), по загрузкам в Google Play — третье место (80 миллионов скачиваний).

На данный момент в App Store доступно 22 игры от SayGames, в Google Play — 21. Самые популярные игры в августе — Sand Balls (22 миллиона загрузок) и Jelly Shift (18 миллионов загрузок).

Арт на обложке: @captvart.