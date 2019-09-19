Праздничная увертюра – подарок к юбилею

Источник материала: Ивьевский край

20 сентября 2019 года милый сердцу край Принеманье будет отмечать свой 75-летний юбилей. Накануне важного события каждый житель региона заглянул в глубь веков, к самым истокам. За этот меньше века период Гродненская земля много пережила и перетерпела. Одним из самых сложных испытаний стала Великая Отечественная война. 20 сентября 1944 года была организована Гродненская область с центром в городе Гродно. После войны -восстановление народного хозяйства, бурное развитие индустриализации, трудовой подвиг. Затем – заслуженная стабильность, новые перспективы и, конечно, стремление к поддержанию мира и спокойствия в суверенном государстве.









































Быстрыми темпами шло развитие страны, области и нашего родного Ивьевского района.

Принимать искренние сердечные поздравления с Днем рождения Гродненский край, отличающийся богатой историей и традиционной культурой, начал задолго до юбилейной даты, ведь 75-летие области должно пройти на высоком уровне и запомниться всем без исключения.

В череде других событий, приуроченных к юбилею, - праздничная концертная программа 19 сентября в государственном учреждении культуры "Ивьевский центр культуры и досуга", посвященная родной земле, людям, которые прославили Гродненскую область и Ивьевский район.

Концепцией данного мероприятия, как и всех остальных, стало освещение основных достижений, событий и знаковых дат в истории области и района. Это подтверждение, что, как и прежде, мы дорожим своей историей, своим национальным достоянием.

Успех Гродненщины складывается из достижений каждого района в самых разных сферах, и о них важно рассказывать: успех профессионалов может быть прекрасным примером и для коллег, и для подрастающего поколения.

За 75 лет истории Ивьевщина превратилась в динамично развивающийся район, став одним из лучших в Гродненской области, получив признание даже на уровне республики.

В этом году город Ивье отметил свое 575-летие, незабываемым событием для всех жителей Ивьевщины стал визит президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко в Ивьевский район. Президент дал высокую оценку работы всех сфер района. 2018-й год ознаменовался ярким масштабным событием – областным фестивалем – ярмаркой тружеников села «Дажынкі - 2018», также район стал одним из победителей республиканского конкурса «Лучший район Гродненской области для бизнеса Беларуси-2018».

– Искренняя забота каждого из вас о благополучии района вызывают уважение и уверенность в том, что наш большой общий дом, в котором хочется жить, с каждым годом будет становиться все краше, уютнее и комфортнее. А наши дети и внуки будут гордиться нами. Спасибо за труд и верность своей земле,- читая доклад об основных страницах нашей общей истории, о достижениях Гродненского региона и Ивьевского района в частности,- отметил председатель Ивьевского районного Совета депутатов Александр Александрович Хвасько.

День рождения - это время глубоких размышлений, период обновлений, повод, чтобы проанализировать жизнь и продолжить традиции, многим из которых уже несколько столетий, и, конечно, веселье.

Замечательный концерт подготовили для зрителей работники культуры, детской школы искусств, народные коллективы Ивьевщины.

Со сцены звучали всеми любимые песни: «Маки, маки, красные маки», «Белая Русь», «Малиновка», «Калина» и другие. Как всегда, порадовали народный ансамбль народной музыки «Чабарок», народный ансамбль народной песни «Спадчына», народный ансамбль народной песни «Юрацішкаўскі кірмаш», народный вокальный квартет «Вокализ», Наталья Лопато.

Впечатлил мастерски созданный исторический фон: выход на сцену трех летописцев с развернутыми аркушами исторических документов, книгами.

Летящих лет не удержать,

Охвачены мы мигом настоящим,

И лишь на юбилейных торжествах

Оглянемся вослед годам летящим…

Праздничное настроение охватывает всех в фойе и на втором этаже Ивьевского центра культуры и досуга, где созданы тематические фотозоны, организованы интерактивные выставочные площадки; нарастает в зале, когда идет награждение; расцветает со словами поздравлений и музыкальными номерами и уже не покидает до конца вечера.

Награды и благодарственные письма председателя Ивьевского районного Совета депутатов за достойный вклад в социально-экономическое развитие Ивьевского района и в связи с 75-летием образования Гродненской области были вручены водителю Ивьевского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Ивану Пшемысловичу Шаруку; продавцу 6-го разряда Ивьевского филиала Гродненского областного потребительского общества Светлане Чеславовне Кулить; заведующему отделением социальной помощи на дому государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района» Жанне Александровне Жебрик.

Первый заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Виталий Станиславович Милюнец от имени председателя Ивьевского районного исполнительного комитета выразил благодарность и вручил награды за многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием образования Гродненской области заведующему государственным учреждением образования «Дошкольный центр развития ребенка г. Ивье» Татьяне Владимировне Скомароховой; водителю автомобиля коммунального унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» ДРСУ №156 Виктору Станиславовичу Казаку.

За многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием образования Гродненской области почетными грамотами Ивьевского районного исполнительного комитета награждены директор государственного учреждения образования «Ивьевская детская школа искусств» Инна Михайловна Шукова; главный инженер Ивьевского районного газообеспечения Сморгонского производственного управления Василий Михайлович Гриневский.

Начальник финансового отдела райисполкома Франц Вацлавович Мартинкевич за активную работу по защите трудовых и социально-экономических интересов членов профсоюза и в связи с 75-летием образования Гродненской области вручил награду председателю первичной профсоюзной организации государственного учреждения образования «Дошкольный центр коррекционно-развивающегося обучения и развития» Людмиле Вацлавовне Пищик.

Во время торжественного мероприятия чествовали уважаемого Николая Ивановича Данилова – ветерана Великой Отечественной войны. Низкий поклон, цветы и слова благодарности.

Очень волнующим был момент вручения Ордена Матери многодетным женщинам района: лаборанту ветеринарной лаборатории государственного учреждения «Ивьевская районная ветеринарная станция» Елене Ивановне Ахрамович; директору частного торгового унитарного предприятия «Антакс-Ивье» Тересе Федоровне Колевич; социальному работнику государственного учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ивьевского района» Наталье Александровне Марчик.

В этот день глаза ивьевчан излучали какой-то особенный свет. Почему? Ответ прозвучал со сцены:

- Мы белорусы. Мы гордимся родной Беларусью, прекрасным Гродненским краем, трудолюбивым и гордым народом! С юбилеем, Гродненщина!

Искренне желаем нашему Принеманскому краю стабильности и процветания, а всем его жителям – крепкого здоровья, успехов, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

И. Холяво

Фото С. Зенкевича