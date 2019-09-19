Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Источник материала: Ивьевский край

Что такое спорт и какова его роль в жизни каждого из нас? Именно об этом, наверное, задумался каждый, кто обратил внимание на оживленный стадион сегодня днем и, заглянув туда ради любопытства, с удовольствием провел там несколько часов своего времени.

























































А на стадионе проходил спортивный фестиваль «Нам всего лишь 75». Естественно, эта цифра относится к 75-летию образования Гродненской области. Но она в большой степени относится и к участникам соревнований. Ведь спортивный фестиваль организовали и провели совместно отдел по спорту и туризму Ивьевского райисполкома и отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста Территориального центра социального обслуживания населения. Поэтому самый почтительный возраст среди соревнующихся был 83 года, а самый молодой где-то под 60 лет.

Неугомонные пенсионеры ТЦСОНа со своим «предводителем» заведующей отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Марией Николаевной Васюкевич и негласным спортивным лидером Валентиной Ивановной Завадской давно будоражат умы жителей города и общественности. А теперь их занятия спортом, скандинавской ходьбой вылились в спортивный фестиваль. Городки, бросание мяча в баскетбольную корзину, дартс, скандинавская ходьба, метание спортивных снарядов и т.д. Все это проходило на стадионе в сердечной и теплой обстановке.

Вместе со спортсменами «золотого» возраста были заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, начальник отдела по спорту и туризму Денис Александрович Курилов, сотрудники спорткомитета и Ивьевской детско-юношеской спортивной школы.

Надо сказать, что все ответственные работники и спортсмены очень тепло относятся к спортивному увлечению пожилых людей, поддерживают их, поощряют. Это было видно на протяжении всех соревнований, а затем и на церемонии награждения победителей и участников. Конечно же, все участники получили призы, а победители получали свои награды на настоящем спортивном пьедестале почета.

Сегодня эти люди поражали зрителей, заставляли их подумать о возможности изменить что-то в подобную сторону и в своей жизни.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.