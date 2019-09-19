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Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

19.09.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Что такое спорт и какова его роль в жизни каждого из нас? Именно об этом, наверное, задумался каждый, кто  обратил внимание на оживленный стадион сегодня днем и, заглянув туда ради любопытства, с удовольствием провел там несколько часов своего времени. 

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

Спортивный фестиваль «А нам всего лишь 75»

А на стадионе проходил спортивный фестиваль «Нам всего лишь 75». Естественно, эта цифра относится к 75-летию образования Гродненской области. Но она в большой степени относится и к участникам соревнований. Ведь спортивный фестиваль  организовали и провели совместно отдел по спорту и туризму Ивьевского райисполкома и отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста Территориального центра социального обслуживания населения. Поэтому самый почтительный возраст среди соревнующихся был 83 года, а самый молодой где-то под 60 лет.

Неугомонные пенсионеры ТЦСОНа со своим «предводителем» заведующей отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста Марией Николаевной Васюкевич и негласным спортивным лидером Валентиной Ивановной Завадской давно будоражат умы жителей города и общественности. А теперь их занятия спортом, скандинавской ходьбой вылились в спортивный фестиваль. Городки, бросание мяча в баскетбольную корзину,  дартс, скандинавская ходьба, метание спортивных снарядов и т.д. Все это проходило на стадионе в сердечной и теплой обстановке.

Вместе со спортсменами «золотого» возраста были заместитель председателя Ивьевского райисполкома Лидия Войтеховна Носуль, начальник отдела по спорту и туризму Денис Александрович Курилов, сотрудники спорткомитета и Ивьевской детско-юношеской спортивной школы. 

Надо сказать, что все ответственные работники и спортсмены очень тепло относятся к спортивному увлечению пожилых людей, поддерживают их, поощряют. Это  было видно на протяжении всех соревнований, а затем и на церемонии награждения победителей и участников. Конечно же, все участники получили призы, а победители получали свои награды на настоящем спортивном пьедестале почета.    

Сегодня эти люди поражали зрителей, заставляли их подумать о возможности изменить что-то в подобную сторону и в своей жизни.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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Что такое спорт и какова его роль в жизни каждого из нас? Именно об этом, наверное, задумался каждый, кто  обратил внимание на оживленный стадион сегодня днем...
 
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