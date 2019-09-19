Ученые нашли окаменелости древнего примата, изменившие представление о развитии человека

Источник материала: Tut.by

Международная группа ученых обнаружила и изучила окаменелости примата рудапитека (Rudapithecus), жившего 10 миллионов лет назад. Результаты анализа тазовых костей показали, что двуногость человека имеет более древнее происхождение, чем считалось ранее. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.



Фото: John Siddick

Окаменелости были найдены в Венгрии. Предварительные исследования продемонстрировали, что рудапитек был родственником как современных африканских обезьян, так и Homo sapiens. По мнению ученых, животное вело древесный образ жизни, однако отличалось более гибкой нижней частью спины. На земле рудапитек мог стоять прямо подобно человеку.

Современные африканские обезьяны обладают длинным тазом и короткой нижней частью спины, поэтому они ходят на четырех лапах. У людей более длинная и гибкая нижняя часть спины, что дает возможность ходить на двух ногах. Таким образом, эволюция человека была бы более простой, если бы род Homo развился от существа, подобного рудапитеку, а не от предка, напоминающего обычную обезьяну.