﻿ Сергей Костицын: «Вудкрофт лучше достучался до игроков, чем Горди, или тем более Сидоренко». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Костицын: «Вудкрофт лучше достучался до игроков, чем Горди, или тем более Сидоренко»

19.09.2019 20:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын сравнил методы работы Андрея Сидоренко и Крэйга Вудкрофта.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— У Вудкрофта, тьфу-тьфу, подход пока более или менее работает. У Горди Дуайера — не очень…

— Ну да, не очень. Такой вот сезон выдался беспросветный. Часто даже в самом неудачном сезоне для команды в целом, хотя бы у пары-тройки игроков все складывалось относительно неплохо. У нас в прошлом сезоне было проблематично определить даже одного-двух таких. Сейчас же команда выглядит интереснее?

— Безусловно.

— Ну вот, а что изменилось? Легионеры большей частью знакомые, белорусы практически те же, да еще и потеряли нескольких не самых последних. А команда заметно преобразилась. Просто, видимо, Вудкрофт с ассистентами достучались до игроков. По крайней мере сделал он это лучше, чем Горди, или тем более Сидоренко.

— Очевидно, что как минимум у вас с братом с Сидоренко не сложилось.

— Потому что в новом веке нельзя работать по конспектам 20-го, — сказал Костицын.

 
 
Ссылка на источник 111
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий минского «Динамо» Сергей Костицын сравнил методы работы Андрея Сидоренко и Крэйга Вудкрофта.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко, помоги! За кого заступался белорусский супергерой без плаща
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика