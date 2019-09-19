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«Слуцк – это спокойствие, комфорт, тишина». Случчане о Слуцке

19.09.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Ольга считает, что молодёжи не хватает драйва, Константин отдал бы часть средств на строительство приюта для бездомных животных, а Светлана уверена, что все городские проблемы можно решить только в тандеме «власть - люди». Что ещё рассказали герои новой серии «Случчане о Слуцке», читайте в нашей публикации.


Ольга, коммерческий агент: Слуцк – это княгиня Анастасия Слуцкая, княжна София Слуцкая, Слуцкие пояса.

«Практически всё детство я провела в парке, где мы катались на моих любимых "лодочках", ели водянистое, но очень вкусное мороженное из аппарата в кафе "Сладкоежка". В подростковом возрасте мы тоже ходили в парк, чаще на танцы. Это было лучшее время, мы жили от дискотеки до дискотеки, там действительно было круто! В то время мы с подругами были первыми хиппи - так называли нас взрослые парни из-за одежды, в которой мы приходили на танцы. Было весело», — вспоминает девушка.

За прошедшие 20 лет особых изменений в городе Ольга не увидела, хотя его внешний вид периодически обновляют. В последнее время на улицах стало появляться больше кафе, аптек и магазинов, и для девушки в этом нет ничего интересного.

Ольга позитивный человек, поэтому актуальных проблем в Слуцке она не видит. Кроме городского парка, где, по мнению девушки, просто необходимы аттракционы для детей. Любимыми кафе для неё стали «Блино» и «Мята» из-за приятной атмосферы. Девушка отметила, что эти заведения держат свою марку, поэтому туда хочется приходить снова. А вот «Эпицентр», «Нон-стоп», «Лепим сами», «Слуцкi пачастунак» и «Терем» вошли в топ худших городских кафе.

«Если бы я была главой города, то объявила бы конкурс среди творческой молодёжи под названием "Мой город". Условием этого конкурса была бы разработка дизайн-проекта фасадов зданий по центральным улицам Слуцка. По итогам конкурса распорядилась бы привести все здания к единому стилю», — говорит Ольга.

Кроме того, девушка считает, что в Слуцке необходимо открыть новые предприятия, которые принесли бы городу дополнительные инвестиции. Тогда можно будет говорить о создании более комфортных мест для развития молодёжи. По словам собеседницы, подросткам, кроме как стоять у ТЦ «Маяк», практически негде себя реализовать и проявить.

«Молодёжь нужно завлечь, создать для неё определённый движ. Это могут быть концерты, выступления различных рок-групп, квесты, книжные ярмарки, или фотовыставки. Для детей было бы здорово открыть развивающие центры. Для пенсионеров бесплатные кружки по хору, вязанию, садоводству и т.д. Город погряз в шаурме - это не актуально и не интересно. И вместо того, чтобы развиваться интеллектуально, люди поглощают фастфуд»,  сказала Ольга.

Светлана, 52 года, технолог швейного производства: Слуцк - знакомый, спокойный, уютный.

Светлана переехала в Слуцк 28 лет назад. Она вспоминает, как большой компанией развлекалась в «Катарсисе», важные события отмечали в «Заре», устраивали пикники на природе или собирались с друзьями дома. 

«В те времена мы с семьёй жили в 10-м городке в общежитии. На работу часто приходилось добираться по грязи, ведь в этом районе тогда не было нормальной дороги и тротуаров. Чтобы не запачкаться, приходилось надевать резиновые сапоги. Иногда на обувь натягивали целлофановые пакеты, ведь иначе невозможно было прийти на работу в чистом виде», вспоминает женщина.

Светлана считает, что с 2005 года Слуцк стал намного красивее, с каждым годом в городе появляется что-то новое. Её радует, что есть масса вариантов для развития, главное - найти своё предназначение. Глобальных проблем, по её мнению, в Слуцке нет, однако небольшие претензии к работникам дорожной и архитектурной службы у женщины всё же имеются.

«К примеру, возле музыкальной школы заасфальтировали автостоянку, и в сезон дождей, если дойти до угла школы со стороны Виленской, упираешься в полутораметровую грязь, где не пройти. Возможно, этот момент не согласовали с руководителями музыкальной школы, а сейчас никому это уже не интересно. И таких нюансов много», рассказывает собеседница.

Светлана считает, что все городские проблемы можно решить, главное, говорит женщина, не обсуждать их на скамейке у подъезда, а обращаться в нужные инстанции. Если правление города будет работать в тандеме с жителями, тогда все проблемы можно решить. Особое внимание женщина советует обратить на молодёжь, у которой часто появляются толковые инициативы.

Долгое время Светлана работала в Слуцком ГДК. До сих пор она с теплом вспоминает свой дружный коллектив, как вместе с ним работала на всех городских мероприятиях. Из всех праздников женщина отметила 1996 год, когда по случаю 880-летия Слуцка концерт проводили на лестнице у фасада Дома культуры. По словам героини, к этому событию все работники культуры готовились с большим энтузиазмом и любовью. И оттого мероприятие получилось качественное и грандиозное.

«Идеальный городской праздник - это мероприятие, куда хочется прийти, оставив все свои дела. Его может организовать только творческий и инициативный руководитель, а такого на сегодняшний день нет. Думаю, что примером может стать театрализованная постановка "Освобождение" на День Независимости в этом году. Кроме того, и торговля должна быть по-особому праздничной, где можно увидеть тренды от городских производителей и ремесленников. Если это продукты, значит предложить дегустацию новой продукции, если одежда - показы моделей и выставки, если сувениры - значит мастер-классы. Думаю, что предварительный обзор ассортимента праздничной торговли должен быть освещен в местных СМИ перед самим праздником, тогда любой сможет заранее заинтересоваться и решить, куда идти, предлагает Светлана.

 
                                                                                                                                                                   

Константин, 25 лет, строитель: Слуцк – это спокойствие, комфорт, тишина.

«15 лет назад в Слуцке не было микрорайонов вроде нынешних Ивановского и Борисовца, а после "Дожинок" в лучшем состоянии находились дороги, тротуары, дома и фасады зданий. Тогда в магазинах не было изобилия, на все виды товаров не было сегодняшнего ассортимента. Всё своё детство я провёл в 11-ом городке. Это сейчас он практически "умер", а 15 лет назад этот район был буквально наполнен морем детей и молодежи. "Шанхай" был как отдельный город в городе, и речка там была другой, и ближайшие места отдыха и тусовок совсем иные. У нас никогда не стоял вопрос "где бы провести время сегодня?". Мы бегали по территории нынешнего гаражного кооператива, где временно стояли военные вагоны, лазали по заброшкам и жгли костры в леске за 11-м городком. А ещё у нас было несколько мест для купания - не то, что сейчас. Это было время шалашей, игр, песен под гитару и первых влюблённостей», рассказывает Константин.

Нынешний Слуцк, по мнению парня, никаких радикальных изменений не претерпел, кроме заполненных магазинами первых этажей домов, новых гипермаркетов и кафе. Молодой человек говорит, что в родном городе его всё устраивает, а открытие новых заведений - это только плюс руководству. Однако одну проблему парень всё же отметил:

«Знаете, мне очень хочется, чтобы в нашем городе "все были под крышей", поэтому, если бы я на один день стал мэром, то отправил бы часть бюджета на строительство большого приюта для бездомных животных», - говорит собеседник.

Для Константина самым любимым кафе в городе оказалось «Блино», где, по его утверждению, вкусная и доступная еда. К слову, кафе «Блино» отмечают многие случчане, и оно по отзывам создаёт неплохую конкуренцию другим, не менее хорошим заведениям. А вот худшее заведение парень отказался называть, ссылаясь на то, что у всех людей вкусы разные.

«Я считаю, что в Слуцке необходимо создать условия для интересного отдыха. Ведь многие именно за этим едут в другие областные города или за границу. Нам всего-то нужен лишний бассейн и пляж. И, кроме того, не мешало бы построить настоящий аквапарк, открыть ещё несколько тренажёрных залов, создать платформы для новых школ и интересных курсов. Всем этим можно легко разнообразить досуг случчан. А пока есть где "поесть" есть где купить "домой поесть", но и это тоже неплохо», улыбается Константин.

Ольга Кононович
SlutskGorod

 
 
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Ольга считает, что молодёжи не хватает драйва, Константин отдал бы часть средств на строительство приюта для бездомных животных, а Светлана уверена, что все...
 
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