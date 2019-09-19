Кадеты Беларуси и России отметили День Союзного государства в «Зубренке» парадом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Парад и показательные выступления прошли сегодня в детско-юношеском центре «Зубренок». Их приурочили ко Дню Союзного государства. Торжественным строем перед гостями прошли кадеты из России и Беларуси, передает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Парад в честь дня Союзного государства – кульминация сентябрьской смены в лагере «Зубренок». Участвуют воспитанники кадетских училищ России и Беларуси. Все не старше 16-ти. Но шаг чеканят так, будто идут строем по Красной площади или Проспекту Победителей.

Отмечать день Союзного государства – это традиция «Зубренка». К празднику готовятся заранее, хотя распорядок дня здесь строгий. Кроме строевой подготовки есть еще и обычные уроки.

«Дети сближаются, узнают историю не по книжкам и заявлениям политиков, а из уст своих сверстников, что намного более доступно и доходчиво», – отметил воспитатель Башкирского кадетского корпуса Ильяс Аманиязов.

«Мы должны фактически признать, что это мероприятие одно из самых важных для Союзного государства и на ближайшем заседании Совета министров Союзного государства будет утверждено положение об этом мероприятии, ему будет придан статус ежегодного», – сказал и.о. руководителя Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Сергей Мисюров.

«Зубренок» называют белорусским «Артеком». Недавно центр отметил 50-летний юбилей. Для многих три недели, проведенные здесь, становятся одним из самых ярких воспоминаний юности, признаются те, кто здесь однажды побывали.

«У нас в отряде очень крутые ребята из Суворовского училища. Мы с ними дружим», – говорит кадет (г. Североморск, Амурская область) Дмитрий Шевченко.

«Очень важно, что такие дни устраиваются между Россией и Беларусью, чтобы показать наше единство и что в любом случае мы будем вместе – и наши кадеты, и наши государства», – делится кадет (г. Москва) Эльвира Евменина.

«Россияне и белорусы очень хорошо дружат между собой, мы не ощущаем грани, мы как одна нация и одна делегация», – сообщил сержант Могилевского областного кадетского училища Валерий Пицуков.

Гражданско-патриотическая смена учащихся Союзного государства проводится по инициативе парламентариев России и Беларуси с 2007 года. За это время его посетили тысячи человек.

Завершился праздник торжественным кадетским балом и вечерним костром.