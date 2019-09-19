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Дни культуры России: в Минске открылась экспозиция, посвященная 200-летию Достоевского
19.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходят Дни духовной культуры России. В частности, открыли фотоэкспозицию, посвященную Достоевскому. На ней можно увидеть дом старухи-процентщицы или Сонечки Мармеладовой глазами классика.
Экспозиция посвящена 200-летию со дня рождения Федора Михайловича. Символ славянского единства – так называют Достоевского исследователи его творчества. Они отмечают, что род великого классика берет начало в Беларуси. И до сих пор существует деревенька Достоево. Есть идеи создать музей на месте семейного гнезда.
«Мы находимся на пути интеграции,
Форум продлится два. В планах подписание договора о гастролях Санкт-Петербургского театра балета имени Якобсона в Минске весной следующего года.
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Символ славянского единства – так называют Достоевского исследователи его творчества.
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