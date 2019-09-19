Дни культуры России: в Минске открылась экспозиция, посвященная 200-летию Достоевского

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходят Дни духовной культуры России. В частности, открыли фотоэкспозицию, посвященную Достоевскому. На ней можно увидеть дом старухи-процентщицы или Сонечки Мармеладовой глазами классика.

Экспозиция посвящена 200-летию со дня рождения Федора Михайловича. Символ славянского единства – так называют Достоевского исследователи его творчества. Они отмечают, что род великого классика берет начало в Беларуси. И до сих пор существует деревенька Достоево. Есть идеи создать музей на месте семейного гнезда.

«Мы находимся на пути интеграции, действует Союзное государство . Это радостные фрагменты единства на фоне тех сложнейших процессов, которые проходят в мире и означают прямо противоположные вещи: раздробление, рассеяние, конфликты. Здесь мы не разбрасываем камни, а собираем. Это, действительно, крупнейший проект. Сейчас в Беларусь приехали крупнейшие деятели российской культуры и искусства», – отметил директор государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак.

Форум продлится два. В планах подписание договора о гастролях Санкт-Петербургского театра балета имени Якобсона в Минске весной следующего года.