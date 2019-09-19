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Дни культуры России: в Минске открылась экспозиция, посвященная 200-летию Достоевского

19.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходят Дни духовной культуры России. В частности, открыли фотоэкспозицию, посвященную Достоевскому. На ней можно увидеть дом старухи-процентщицы или Сонечки Мармеладовой глазами классика.

Экспозиция посвящена 200-летию со дня рождения Федора Михайловича. Символ славянского единства – так называют Достоевского исследователи его творчества. Они отмечают, что род великого классика берет начало в Беларуси. И до сих пор существует деревенька Достоево. Есть идеи создать музей на месте семейного гнезда. 

«Мы находимся на пути интеграции, действует Союзное государство. Это радостные фрагменты единства на фоне тех сложнейших процессов, которые проходят в мире и означают прямо противоположные вещи: раздробление, рассеяние, конфликты. Здесь мы не разбрасываем камни, а собираем. Это, действительно, крупнейший проект. Сейчас в Беларусь приехали крупнейшие деятели российской культуры и искусства», – отметил директор государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак.

Форум продлится два. В планах подписание договора о гастролях Санкт-Петербургского театра балета имени Якобсона в Минске весной следующего года. 



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Теги: Минск
 
 
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Символ славянского единства – так называют Достоевского исследователи его творчества.
 
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