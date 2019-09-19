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Встреча с жителями деревни Душки

19.09.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Встреча с жителями деревни Душки

День информирования населения и общественно-патриотическая акция «Моя малая родина», инициированная Горецким районным Советом депутатов, собрали сегодня жителей деревни Душки Овсянковского сельсовета на встречу с представителями районной власти и служб.

В мероприятиях приняли участие председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова (руководитель информационной группы), председатель Овсянковского сельского Совета депутатов Сергей Глушаков, заместитель начальника отдела статистики Горецкого района Наталья Шарова, заместитель начальника Горецкого РОВД Андрей Шугаев и др.

Общим подарком для жителей и гостей стала концертная программа народного вокального ансамбля «Овсяница».

Какие темы обсудили во время встречи, с какими вопросами обратились сельчане к представителям власти — в субботнем номере «Горецкого вестника».

Галина КОЖЕВНИКОВА.

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Встреча с жителями деревни Душки

Фото Михаила ЛЕВЦОВА. 


 
 
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33 День информирования населения и общественно-патриотическая акция «Моя малая родина», инициированная Горецким районным Советом депутатов, собрали сегодня...
 
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