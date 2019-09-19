Воссоединение Западной Беларуси с БССР: взгляд 80 лет спустя

Источник материала: Виртуальный Брест

Это значимое событие в истории белорусского народа разворачивалось в сложных военно-политических условиях начала Второй мировой войны и заключения советско-германских соглашений, в первую очередь договора о ненападении 23 августа 1939 года.





Этим и объясняется неоднозначность оценок, вплоть до диаметрально противоположных, похода Красной армии в Западную Беларусь и Западную Украину 17 сентября 1939 года.

Чтобы понять, что произошло, надо проследить события с польско-советской войны 1919–1920 годов. Рижский мирный договор от 18 марта 1921 года был для белорусов унизительным и несправедливым. Западнобелорусские земли почти на два десятилетия вошли в состав Польши. Разобщенность белорусских земель, их нахождение в государствах, относящихся к различным общественно-политическим системам (западная часть — в буржуазной Польше , восточная — в советском государстве) повлияло на характер их социально-экономического развития, духовную жизнь, даже способствовало формированию социальных стереотипов о «западниках» и «восточниках».

Курс на полонизацию

Западнобелорусский край — «кресы всходние», в обиходе польских чиновников, был аграрно-сырьевым придатком Польши, рынком сбыта для польских промышленных товаров и дешевой рабочей силы. Западнобелорусский регион оставался отсталым и второстепенным в пределах польского государства. Здесь не проводилась индустриализация, эти земли остались на периферии экономического развития.

Хотя и проводили аграрные реформы, но земельный вопрос оставался нерешенным для западнобелорусского крестьянства. Сохранялось помещичье землевладение, насаждалось польское осадничество, остро ощущалось малоземелье и безземелье. Некоторые западнобелорусские жители в поисках зароботков вынуждены были эмигрировать, в том числе в южноамериканские страны. Отсталым аграрным регионом было и Полесское воеводство, где не было индустриальной базы, дорог, слабой была сеть школ, высокий уровень неграмотности населения: в 1921 году в среднем 71 процент при общепольском показателе неграмотности 33,1.

Белорусы составляли большинство населения Западной Беларуси (до 70 процентов), но на государственном уровне их считали национальным меньшинством. Формально им гарантировали равенство, права и свободы в развитии национальной культуры, языка, религии. Но в реальности было совсем иначе. Численно поляки были в меньшинстве, но в привилегированном положении. В сознании многих западных белорусов социальные стереотипы переплелись с этническими, большинство белорусов чувствовали себя в составе польского государства «чуждым элементом».

Административно-полицейский аппарат, учебные заведения, армия, общественные организации, церковные и другие структуры активно проводили полонизацию. В 1936–1938 гг. приняли меры по ускорению полонизации: окончательно закрыты белорусские школы — не осталось ни одной из 514, существовавших в 1919/20 учебном году, многие газеты, была запрещена деятельность фактически всех белорусских партий и общественных организаций, в том числе Товарищества белорусской школы (1921–1936 годы), Белорусского института хозяйства и культуры (1926–1936).

13 октября 1937 года полесский воевода Вацлав Костек-Бернацкий заявил о том, что «полесье должно стать польским, несмотря на местный говор и вероисповедание огромадного большинства жителей». На заседании поветовых старост в Бресте в январе 1938 года он в качестве основных задач внутренней политики польского государства отмечал укрепление обороноспособности страны и полонизацию Полесья. «Полесье должно быть освоено польской культурой, а всё население Полесья… за исключением евреев, предназначено для польскости, чтобы вскоре стать польским».

К сентябрю 39-го так и не решили проблему неграмотности. Продолжали существовать «бесшкольные» местности. В 1936 году в Полесском воеводстве из 236 тысяч детей школьного возраста 53 тысячи не были охвачены начальным образованием.

“Рука Москвы”

На протяжении всего межвоенного двадцатилетия западнобелорусское население не мирилось с социальным и национальным угнетением, политическим бесправием. Созданная в 1923 году Компартия Западной Беларуси (КПЗБ), идеалом которой было воссоединение с БССР, выступала за социалистические и общедемократические требования. Трагически сложилась её судьба. В 1938 году была безосновательно распущена Исполкомом Коминтерна как «агентура польской дефензивы».

Именно КПЗБ и особенно созданная в 1925 году Белорусская крестьянско-работническая громада — в то время самая массовая общественная организация в Восточной Европе — предлагали альтернативный план решения белорусского вопроса. Громада выступала за объединение белорусских земель в единой рабоче-крестьянской республике, национальное равенство, конфискацию помещичьих и церковных земель и передачу их крестьянам без выкупа, установление восьмичасового рабочего дня, демократических свобод. Громада была реальной политической силой, но режим «санации» Пилсудского разгромил ее в начале 1927 года.

В Западной Беларуси был очень привлекательным образ БССР, «общебелорусского дома». Это признавали даже антикоммунистически настроенные лидеры белорусских христианских демократов. Польские власти чрезмерно абсолютизировали советский фактор, «руку Москвы». Им было очень выгодно демонстрировать, особенно на европейском уровне, западнобелорусское движение через призму коммунистической угрозы. Прикрываясь обвинениями в причастности к зависимости от Москвы и Коминтерна, польские власти имели всегда козыри в применении репрессивных действий не только против коммунистов, но и других западнобелорусских партий и объединений, кроме немногочисленных полонофильских.

Проводя усиленно антисоветскую пропаганду, польская администрация недооценивала того, что программные положения коммунистов и идейно близкой к ним Громады импонировали западнобелорусскому крестьянству своей радикальной антипольской позицией, с ними связывались определенные надежды на возможное улучшение социального положения и избавление от национального притеснения. О том, что во многом распространению коммунистических идей в западнобелорусском обществе способствовала жесткая национальная и социальная политика польских властей, отмечали тогда и некоторые польские ученые.

1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу. Англия и Франция проводили «странную войну» и не оказали Польше реальной помощи. Польская армия и гражданское население защищались в течение месяца. Наряду с поляками в защите Вестерплатте, крепости Модлин, Варшавы и других польских городов участвовали и белорусы. В той оборонительной войне Польши против Германии участвовало около 70 тысяч белорусов, из которых 9–10 тысяч погибло, а несколько тысяч попали в плен. Таким образом, несмотря на прежние обиды на польское государство, эти военнослужащие-белорусы вместе с поляками в экстремальных условиях начала Второй мировой войны встали на борьбу с Германией.

“Больш ніколі”

17 сентября 1939 года войска Белорусского и Украинского фронтов начали поход в Западную Беларусь и Западную Украину. Солдатам и офицерам сообщалось, что они должны занять западнобелорусские и западноукраинские земли как «освободители… украинских и белорусских братьев… от всякого угнетения и эксплуатации, от власти помещиков и капиталистов».

Серьезных вооруженных столкновений не было, так как в тот же день поступил приказ польского главнокомандующего Рыдз-Смиглого: «С Советами в бои не вступать, только в случае наступления с их стороны или при попытке разоружения наших частей».

Во многих городах и местечках местное население встречало красноармейцев с цветами, устанавливало триумфальные арки, развешивало транспаранты.

Ты з Заходняй, я з Усходняй

Нашай Беларусі,

Больш з табою ўжо ніколі

Я не разлучуся.

Эти слова из стихотворения народного поэта Янки Купалы отражают глубокий эмоциональный подъем белорусов во время воссоединения. Даже не питавший симпатий к коммунистам лидер белорусских христианских демократов ксендз Адам Станкевич в своем дневнике по поводу вступления Красной армии отмечал: «В этом прежде всего хорошо то, что вся Беларусь в одном месте — под Советами. Так Польша завершила свое господство над белорусами. Ничего удивительного — сделала всё, чтобы белорусов от себя оттолкнуть».

Историческая справедливость

22 октября 1939 года провели выборы в Народное собрание Западной Беларуси. 28–30 октября в Белостоке оно приняло декларации о конфискации помещичьих земель, национализации банков и крупной промышленности, провозглашении советской власти, и вхождении в состав БССР. Юридически воссоединение было оформлено законами: 2 ноября 1939 года (приняла внеочередная 5-я сессия Верховного Совета СССР) и 14 ноября 1939 года (приняла внеочередная 3-я сессия Верховного Совета БССР).

Наряду с восторженным настроением воссоединение вызвало и отрицательную реакцию у части польского населения, зажиточных слоев, части интеллигенции. Не все надежды оправдались. Среди репрессированных и высланных новыми властями оказались не только бывшие польские сотрудники администрации, полиции, осадники, но и западнобелорусские коммунисты, к которым относились с недоверием, вплоть до ХХ съезда КПСС в 1956-м.

Однако в целом разорванная не по своей воле на две части Рижским миром белорусская нация восстановила свою территориальную целостность. Воссоединение стало актом исторической справедливости. Для западнобелорусских земель возникли перспективы для более успешного социально-экономического и культурного развития, для превращения из отсталых аграрных в высокоразвитые индустриально-аграрные регионы Беларуси. И воссоединение белорусов прошло не за счет других народов.