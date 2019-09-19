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Провал российских клубов в Лиге Европы: ЦСКА проиграл 1:5, «Краснодар» - 0:5

20.09.2019 00:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый тур футбольной Лиги Европы начался для российских команд с двух крупных выездных поражений.


Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

ЦСКА под руководстком белорусского тренера Виктора Гончаренко проиграли в гостях болгарскому клубу «Лудогорец» — 1:5. Отметим, что после первого тайма армейцы вели в счете.

Футбольный клуб «Краснодар» был разгромлен в Швейцарии «Базелем» — 0:5. Белорусский защитник Александр Мартынович провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

Среди других результатов отметим трудовую победу «Манчестер Юнайтед» над «Астаной» — 1:0. Иван Маевский отыграл всю встречу.

Первую победу в истории групповых этапов Лиги Европы одержал «Дюделанж» из Люксембурга, который в гостях одолел кипрский АПОЭЛ — 4:3.

 
 
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Первый тур футбольной Лиги Европы начался для российских команд с двух крупных выездных поражений.
 
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