Провал российских клубов в Лиге Европы: ЦСКА проиграл 1:5, «Краснодар» - 0:5

Источник материала: Tut.by

Первый тур футбольной Лиги Европы начался для российских команд с двух крупных выездных поражений.



Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska

ЦСКА под руководстком белорусского тренера Виктора Гончаренко проиграли в гостях болгарскому клубу «Лудогорец» — 1:5. Отметим, что после первого тайма армейцы вели в счете.

Футбольный клуб «Краснодар» был разгромлен в Швейцарии «Базелем» — 0:5. Белорусский защитник Александр Мартынович провел на поле все 90 минут и получил желтую карточку.

Среди других результатов отметим трудовую победу «Манчестер Юнайтед» над «Астаной» — 1:0. Иван Маевский отыграл всю встречу.

Первую победу в истории групповых этапов Лиги Европы одержал «Дюделанж» из Люксембурга, который в гостях одолел кипрский АПОЭЛ — 4:3.