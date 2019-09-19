Директор строительной компании попросил Лукашенко объявить в Беларуси амнистию капиталов

Источник материала: Ежедневник





Директор строительной компании признался в воровстве миллионов и попросил Лукашенко объявить амнистию капиталов, чтобы вернуть в страну выведенные за границу деньги.

Человек, назвавшийся Николай Работаевым, директором ООО «Солигорскспецмонтаж», которая с группой компаний входит в частный холдинг Пассат, опубликовал на ресурсе b-stringer.ru обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Я руковожу молодой компанией Наш холдинг сегодня является самым крупным подрядчиком ОАО «Беларуськалий». И хоть, как говорят – «деньги любят тишину», но молчать больше у меня просто нет сил. И возможности…" ,- пишет он.

Далее в обращении рассказывается о том, как совершались хищения средств на подрядах ОАО "Беларуськалий", которые потом выводились за рубеж.

"Говорят, что большие деньги с какого-то момента начинают делать сами себя. Я с этим не могу не согласиться. И самое интересное при этом то, что чем больше деньги, тем меньше ответственность! Например, как при высокой конкуренции, которая обуславливает снижение цены, сохранить желаемую рентабельность? Экономисты вам напишут горы всякого бреда, и вы в результате обанкротитесь. А можно схитрить – договориться с проектной организацией, которая допустит одну маленькую ошибку в проекте. Вместо 100 тонн в спецификации она укажет 1000 тонн, с вытекающим из этого общим ростом сметной цены всего проекта. А чего стоят умышленно допущенные ошибки в актах выполненных работ? Разве кто-то проверяет многостраничные документы с цифрами, которые, якобы, сформированы специальной программой? Разве кто-то может представить себе, что мы залезли в итоговый файл и поменяли там конечную сумму добавив всего лишь один нолик или единичку к какой-нибудь одной из переменных? Кто будет пересчитывать эти тысячи цифр? Никто и не пересчитывает! Все привыкли, что программа не ошибается", - рассказал человек, назвавшийся директоров строительной компании.

По его словам, проводить подобного рожа махинации помогали в том числе и бывшие сотрудники МВД, некоторые из них ранее занимали довольно высокие должности. В обращении даже называются конкретные фамилии. Правда цель обращения не разоблачить кого-то и даже не покаяться.

"Кто во всем этом виноват? - задается вопросом Работаев - Уж точно не я! Лично я никогда не отдавал и не отдаю подобных приказов своим подчиненным – все это их инициатива. Много еще чего мы делаем, и описать все – это не та задача, которую я ставлю перед собой написанием этого открытого письма. Поэтому все разговоры о качестве и т.п. – это разговоры «в пользу бедных». Каждая из компаний нашей группы ничем не отличается от самого захолустного колхоза нашей страны. Ничем, кроме опыта, хитрости и изворотливости наших сотрудников, подкрепляемых помогающими нам «силовиками».

Чего же я хочу? И что вынудило меня таким образом обратиться к вам? Не сошел ли я с ума?

Нет. Я не сумасшедший. Бояться мне нечего. Все мое имущество и имущество нашей семьи (как и имущество наших партнеров по холдингу) находится за пределами РБ. То, что находится в Беларуси (дома, машины, квартиры и т.п.) – это только малая толика того, что у нас есть. Поэтому я материально обеспечил не только своих детей, но и своих правнуков. И обеспечил так, что им можно ничего не делая прожить всю свою жизнь посвятив себя тому, к чему сердце ляжет.

Да. Меня сегодня можно лишить свободы и тем самым не дать мне воспользоваться наворованным. Но мне на это наплевать. Во-первых потому, что этим сможет пользоваться моя семья. Во-вторых потому, что это имущество никогда и никто у них отнять не сможет. А в-третьих потому, что я сегодня и так, по сути, не пользуюсь этим имуществом и деньгами. Поэтому я сегодня хоть и на свободе, но формально не имея возможности открыто распоряжаться тем, что имею – я в тюрьме.

Ощущение этой тюрьмы, понимание бредовости такого положения вещей – невыносимо для меня. Нравственные страдания, которые я испытываю – невыразимы. Былого удовольствия ни от жизни, ни от работы, ни от взаимоотношений со своей семьей я уже давно не испытываю. Даже чистейший кокаин не помогает, хоть я им и не злоупотребляю. Это и заставило меня обратиться к вам с предложением", - поясняет автор обращения.

"Ни для кого не секрет, что наша страна сегодня находится в глубокой рецессии... Разумеется, если бы мы, руководители предприятий, не были такими алчными, и не думали, как вывести за рубеж наворованное, а оставляли все украденное в РБ – это могло бы стать мощной подпиткой для нашей умирающей экономики.

Можно долго спорить о безнравственности воровства и коррупции. Но это то, с чем мы живем тысячелетиями. И от чего так и не смогли избавится. И не избавимся никогда. Такова природа человеческая. Так может стоит перестать лицемерить? И признать – да, эти воры умнее всех остальных, они всех обманули и ничего с этим не поделаешь?

Сегодня в этой стране мы не только самые богатые – но и самые умные. Если бы было не так – у нас бы забрали все наши деньги и имущество. Этого никогда не происходило, не происходит и не произойдет – мы не храним «яйца в одной корзине». Поэтому я прошу вас прислушаться к самым умным людям этой страны и объявить срочную и абсолютную амнистию всех капиталов, выведенных за пределы РБ в случае их возвращения в экономику РБ, для чего освободить от отчетности перед налоговыми органами всех лиц возвращающих такие капиталы, с одновременной гарантией не привлечения к уголовной ответственности таких лиц за способы, которыми эти капиталы были приобретены.

Такая неординарная мера позволит возвратить в Беларусь по самым скромным подсчетам сумму не менее 10 миллиардов долларов. Только наша семья гарантирует в таком случае возврат в республику не менее 50 миллионов долларов. И я знаю как минимум 20 человек, из разговора с которыми я вынес убежденность в том, что если они будут уверены в своей защищенности, то возвратят сюда суммы, не уступающие той, возвратить которую обязался я сам.

Конечно, вы можете мне отказать в моей просьбе и схватив, отправить меня в тюрьму. Но это не решит финансовый вопрос. К деньгам этим и имуществу лично я никакого отношения не имею, как и все члены моей семьи. Все имущество и средства оформлены на подставных лиц. И даже если Беларусь пойдет войной на весь мир, никто даже под угрозой смерти не вернет вам того, что наворовано нами.

Поэтому нам нужно договариваться. Как – я описал выше.

В другое время я не стал бы рисковать и обращаться к вам с подобной просьбой. Тихонько сидел бы, как мышь под метлой, и радовался тому, что мои дети будут жить лучше меня. Но события в мире таковы, что уже в чем-то сложно быть уверенным. От наших активов за рубежом постоянно пытаются урвать кусок тамошние «шустрилы» в лице не только государственных чиновников, но и тех, кому мы поручили эти активы сохранять. Это требует серьезных усилий с нашей стороны. Прежде всего, финансовых. А где мы берем эти финансы? Правильно - в РБ. И опять, и опять направляем их туда, как в черную дыру. Конечно, основной объем имущества сохраняется, но затраты на сохранение слишком велики. Мы не можем присутствовать за рубежом постоянно контролируя все процессы. Из-за этого возникают описанные сложности. Выход один – все активы собрать здесь, в Республике Беларусь, дома. И постоянно держа под контролем развивать на пользу не только себе, но и остальным людям, обществу, государству. Вместо чего мы вынуждены кредитоваться и перекредитовываться, загоняя управляемые нами организации в положение экономически неэффективных или слабоэффективных. Это не может продолжаться вечно, и опыт ряда строительных организаций нашего региона тому пример.

Пафосно? Возможно. Но это наиболее эффективный способ взаимодействия между такими как мы, и такими как все остальные. Отказавшись от моего предложения, Вы не сделаете нашу страну богаче. Люди в ней не станут счастливее. А «мыльный пузырь» холдинга Пассат лопнет также, как «лопались» раньше его конкуренты в этом регионе. Приняв же мое предложение – вы дадите экономике Республики Беларусь такой толчок, какого она не получала со времен развала СССР.

С надеждой на Ваше благоразумие и безмерным уважением к Вам за все, что Вы сделали для этой страны, для моей семьи и для меня лично, с просьбой не судить меня строго за возможную сумбурность изложения", - заключает автор обращения.

Как удалось выяснить "Ежедневнику", директором директором ООО «Солигорскспецмонтаж» действительно является Николай Работаев. Однако доподлинно выяснить, он разместил обращение или нет пока не удалось. Однако судя по множеству довольно интересных фактов, обращение писал человек, который в курсе того, как в Беларуси воруются и выволдятся за рубеж миллионы.