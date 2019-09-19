Загадка на выходные: сможете решить сложную задачу для пятого класса?

Источник материала: Tut.by

Эта загадка не раз встречалась нам с пояснением «для пятого класса». К сожалению, подтверждения того, что решать ее положено именно пятиклассникам, нам на глаза так и не попалось. Так что мы предлагаем решить ее людям всех возрастов.



Фото: Federico Rizzarelli / Unsplash

Встречаются два приятеля — математика:

— Ну как дела, как живешь?

— Все хорошо, растут два сына дошкольника.

— Сколько им лет?

— Произведение их возрастов равно количеству голубей возле этой скамейки.

— Этой информации мне недостаточно.

— Старший похож на мать.

— Теперь я знаю ответ на твой вопрос.

Сколько лет сыновьям?

Ответ логичный и однозначный, попробуйте найти его без подсказок гугла. Решение мы добавим в этот текст в понедельник утром.