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Загадка на выходные: сможете решить сложную задачу для пятого класса?

20.09.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта загадка не раз встречалась нам с пояснением «для пятого класса». К сожалению, подтверждения того, что решать ее положено именно пятиклассникам, нам на глаза так и не попалось. Так что мы предлагаем решить ее людям всех возрастов.


Фото: Federico Rizzarelli / Unsplash

Встречаются два приятеля — математика:

— Ну как дела, как живешь?
— Все хорошо, растут два сына дошкольника.
— Сколько им лет?
— Произведение их возрастов равно количеству голубей возле этой скамейки.
— Этой информации мне недостаточно.
— Старший похож на мать.
— Теперь я знаю ответ на твой вопрос.

Сколько лет сыновьям?

Ответ логичный и однозначный, попробуйте найти его без подсказок гугла. Решение мы добавим в этот текст в понедельник утром.

 
 
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