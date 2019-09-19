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Загадка на выходные: сможете решить сложную задачу для пятого класса?
Источник материала: Tut.by
Эта загадка не раз встречалась нам с пояснением «для пятого класса». К сожалению, подтверждения того, что решать ее положено именно пятиклассникам, нам на глаза так и не попалось. Так что мы предлагаем решить ее людям всех возрастов.
Встречаются два приятеля — математика:
— Ну как дела, как живешь?
Сколько лет сыновьям?
Ответ логичный и однозначный, попробуйте найти его без подсказок гугла. Решение мы добавим в этот текст в понедельник утром.
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