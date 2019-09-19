Рейдовые группы ДПС «Стрела» направлены на отработку аварийно-опасных участков дорог Могилевской области

Источник материала: Маяк Преднепровья

В выходные дни, 21 и 22 сентября, сотрудники ГАИ усилят контроль за дорожным движением на трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД Беларуси.

«Экипажи ДПС в первую очередь будут пресекать грубейшие нарушения правил дорожного движения: выявлять водителей и пешеходов, находящихся в состоянии опьянения, а также лиц, севших за руль, не имея прав на управление транспортом, — предупредили в УГАИ. — Без внимания не останутся пренебрежение правилами обгона, маневрирования, проезда пешеходных переходов, превышение водителями установленных скоростных режимов, случаи неправильной перевозки пассажиров».

Кроме того, рейдовые группы специального подразделения ДПС «Стрела» направлены на отработку аварийно-опасных участков дорог Витебской и Могилевской областей.

