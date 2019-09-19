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«Без фильтра». Instagram выпустил документальный сериал про травлю

20.09.2019 12:05 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Instagram выпустил документальный сериал «Un-filtered» («Без фильтра») — в нем люди от 13 до 20 лет делятся своими историями о том, как страдали от травли или участвовали в ней. Об этом сообщает Wonderzine.

Режиссером проекта стал Джона Хилл. В прошлом году он выпустил свой первый полнометражный фильм «Середина 90-х». Посмотреть новый сериал можно в аккаунте Instagram в разделе IGTV по ссылке.

На данный момент в соцсеть загрузили четыре эпизода. В первом речь идет о том, как любовь к своему телу превращается в битву, во втором — как шутки заходят слишком далеко, в третьем — каково быть «мишенью» для любопытных людей, а в четвертой — каково становиться жертвой буллинга, когда выглядишь иначе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Instagram (@instagram)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Instagram (@instagram)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Instagram (@instagram)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Instagram (@instagram)

Более того, недавно Instagram объявил «войну» против токсичных стандартов красоты, которые рекламируют в интернете. Соцсеть запретит продвигать посты, посвященные товарам для похудения и пластическим операциям, чтобы их не видели пользователям младше 18 лет. Это снизит психологическую давку на подростков. Новые ограничения коснутся в том числе и Facebook. 

Фото обложки:  Alessandra Sanguinetti.

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Instagram выпустил документальный сериал «Un-filtered» («Без фильтра») — в нем люди от 13 до 20 лет делятся своими историями о том, как страдали от травли или участвовали в ней....
 
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