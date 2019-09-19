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«Без фильтра». Instagram выпустил документальный сериал про травлю
Источник материала: KYKY>
Instagram выпустил документальный сериал «Un-filtered» («Без фильтра») — в нем люди от 13 до 20 лет делятся своими историями о том, как страдали от травли или участвовали в ней. Об этом
Режиссером проекта стал Джона Хилл. В прошлом году он выпустил свой первый полнометражный фильм «Середина 90-х». Посмотреть новый сериал можно в аккаунте Instagram в разделе IGTV по
На данный момент в соцсеть загрузили четыре эпизода. В
Более того, недавно Instagram
Фото обложки: Alessandra Sanguinetti.
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