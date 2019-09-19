|
Что можно пить, когда болит горло. Советы врача
Источник материала: СТВ
Какие напитки можно и нельзя пить при заболевании горла, рассказали в программе
Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, профессор, Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ:
Мы предлагаем щадящее питье: чёрный чай. Для одних чёрный чай не приводит к возникновению изжоги либо излишней кислоты в полости рта, для других – это зелёный чай, кофе мы, вообще, не рекомендуем. Молоко и какао мы рекомендуем при всех заболеваниях горла. Поэтому мы предлагаем какао детям, они его очень любят, только оно не должно быть горячим, чтобы не было ожога.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие напитки можно и нельзя пить при заболевании горла, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)