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Что можно пить, когда болит горло. Советы врача

20.09.2019 12:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Какие напитки можно и нельзя пить при заболевании горла, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Людмила Макарина-Кибак, врач-оториноларинголог, профессор, Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ:
К нам очень часто обращаются пациенты с хронической болью в горле и они считают, что у них хроническая ангина, рассказывают об этом. Это чаще всего пациенты, которые страдают гастроэзофагеальным рефлюксом. Из-за несовершенного сфинктера не закрывается, либо из-за воспаления, либо по каким-то другим причинам, идёт заброс содержимого из желудка на задние стенки глотки. Мы тогда не рекомендуем употреблять острые и кислые напитки.

Если говорить об имбире и о мёде, не рекомендуем их применять, потому что они раздражают слизистую оболочку желудка и мы получаем ещё больше воспаления на задние стенки глотки.

Мы предлагаем щадящее питье: чёрный чай. Для одних чёрный чай не приводит к возникновению изжоги либо излишней кислоты в полости рта, для  других это зелёный чай, кофе мы, вообще, не рекомендуем. Молоко и какао мы рекомендуем при всех заболеваниях горла. Поэтому мы предлагаем какао детям, они его очень любят, только оно не должно быть горячим, чтобы не было ожога.

Люди в материале: Людмила Макарина-Кибак
 
 
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Какие напитки можно и нельзя пить при заболевании горла, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».
 
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