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Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

20.09.2019 12:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В мае 2019 года на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились жильцы дома по улице Розы Люксембург. Люди молили о помощи – крысы оккупировали двор и буквально не давали прохода.

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

«И мёртвые, и большие, и бегающие». Крысы атакуют жильцов минской многоэтажки

Жильцы винили во всех бедах коммунальщиков: из-за плохой уборки двор превратился в свалку. Поэтому крысы чувствуют себя тут как дома. Для съемочной группы СТВ жильцы устроили экскурсию в подвал. От увиденного волосы вставали дыбом – ведь на цоколе образовалось настоящее крысиное кладбище.

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

В ЖЭУ журналистов заверили: в ближайшее время крысиный террор будет пресечен на корню.

Ближе к осени коммунальщики сами связались с редакцией и клятвенно заверили – сейчас в подвале чисто, как в операционной, а обстановка во дворе взята под жесткий контроль.

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

Максим Сахаров, директор ЖЭУ №6 Московского района г. Минска:
В соответствии с заключенным нами договором с БелЭЗом – они выезжали, произвели дезинфекцию данного помещения. Наши сотрудники после этого вышли, навели там порядок – убрано, чисто. Надеюсь, что в дальнейшем таких случаев у нас не будет возникать. Люди, которые отвечали за данный факт, наказаны. В настоящий момент там постоянно, в соответствии с графиком, производится уборка, круглосуточно производится мониторинг.

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

Съемочная группа решает перепроверить и отправляется по хорошо знакомому адресу. Двор, действительно, преобразился – ухоженная территория, новые мусорные контейнеры, содержимое которых вывозят строго по графику. Немного подкачал мусоропровод – тут еще стоит поработать.

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

Снова спускаемся в подвал! И на первый взгляд, придраться, действительно, не к чему: от мертвых грызунов не осталось и следа.

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

Но от дотошной съемочной группы СТВ едва ли ускользнет грязь и разруха – один из углов подвала все еще нуждается в срочной дезинфекции.

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

Корреспондент СТВ:
А! Там что-то ползает!

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?

Видим канализационный подтекающий стояк, ползающих опарышей. Закончатся ли беды жильцов этого дома – узнаем уже скоро! Мы продолжим следить за развитием событий.

Люди в материале: Максим Сахаров
 
Теги: Минск
 
 
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В мае 2019 года на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились жильцы дома по улице Розы Люксембург. Люди молили о помощи – крысы оккупировали двор и...
 
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