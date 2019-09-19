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Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?
Источник материала: СТВ
В мае 2019 года на «горячую» линию программы
Жильцы винили во всех бедах коммунальщиков: из-за плохой уборки двор превратился в свалку. Поэтому крысы чувствуют себя тут как дома. Для съемочной группы СТВ жильцы устроили экскурсию в подвал. От увиденного волосы вставали дыбом – ведь на цоколе образовалось настоящее крысиное кладбище.
В ЖЭУ журналистов заверили: в ближайшее время крысиный террор будет пресечен на корню.
Ближе к осени коммунальщики сами связались с редакцией и клятвенно заверили – сейчас в подвале чисто, как в операционной, а обстановка во дворе взята под жесткий контроль.
Максим Сахаров, директор ЖЭУ №6 Московского района г. Минска:
Съемочная группа решает перепроверить и отправляется по хорошо знакомому адресу. Двор, действительно, преобразился – ухоженная территория, новые мусорные контейнеры, содержимое которых вывозят строго по графику. Немного подкачал мусоропровод – тут еще стоит поработать.
Снова спускаемся в подвал! И на первый взгляд, придраться, действительно, не к чему: от мертвых грызунов не осталось и следа.
Но от дотошной съемочной группы СТВ едва ли ускользнет грязь и разруха – один из углов подвала все еще нуждается в срочной дезинфекции.
Корреспондент СТВ:
Видим канализационный подтекающий стояк, ползающих опарышей. Закончатся ли беды жильцов этого дома – узнаем уже скоро! Мы продолжим следить за развитием событий.
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Корреспонденты СТВ повторно заглянули в подъезд с крысиным кладбищем на Розы Люксембург. Что изменилось?
В мае 2019 года на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» обратились жильцы дома по улице Розы Люксембург. Люди молили о помощи – крысы оккупировали двор и...
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