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Ратомка принимает Международный турнир по троеборью: пары из России лидируют после первого дня соревнований
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ратомка принимает Международный турнир по троеборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне прошел первый из трех видов программы – манежная езда.
Участие в соревнованиях принимают спортивные пары из Беларуси, России, Казахстана и Чехии. В рамках турнира проходят открытые республиканские соревнования уровня одной, двух и трех звезд. А вот на турнире уровня четырех звезд всадники сражаются не только за пьедестал, но и за рейтинговые очки для отбора на олимпиаду, а также чемпионат Европы в 2021 году.
Александр Зеленко, участник соревнований (Беларусь):
После первого соревновательного дня лидируют спортивные пары из России. Лучшими из белорусов стали Александр Фоминов с лошадью Мартини, Александр Зеленко с Карло Гранде, а также пара Ольга Комарова – Гекта.
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Ратомка принимает Международный турнир по троеборью: пары из России лидируют после первого дня соревнований
Новости Беларуси. Ратомка принимает Международный турнир по троеборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне прошел первый из трех видов программы –...
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