|
Художественная гимнастика. Сборная Беларуси завоевала бронзу в командном турнире ЧМ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Баку продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая награда оказалась в копилке белорусских граций.
Наша команда в составе Екатерины Галкиной, Анастасии Салос и Алины Горносько завоевали бронзу в командном турнире. Победу праздновала команда России. На втором месте – сборная Израиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Баку продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая награда оказалась в копилке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)