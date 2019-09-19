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Художественная гимнастика. Сборная Беларуси завоевала бронзу в командном турнире ЧМ

20.09.2019 12:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Баку продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая награда оказалась в копилке белорусских граций.

Наша команда в составе Екатерины Галкиной, Анастасии Салос и Алины Горносько завоевали бронзу в командном турнире. Победу праздновала команда России. На втором месте – сборная Израиля.

Художественная гимнастика. Сборная Беларуси завоевала бронзу в командном турнире ЧМ

Люди в материале: Екатерина Галкина, Анастасия Салос, Алина Горносько
 
 
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Новости Беларуси. В Баку продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая награда оказалась в копилке...
 
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