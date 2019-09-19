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Ирина Курочкина завоевала бронзу на ЧМ по борьбе в Казахстане и получила олимпийскую лицензию

20.09.2019 11:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Есть первая награда на мировом форуме по борьбе, который проходит в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бронзовую награду в весовой категории до 57 килограммов завоевала Ирина Курочкина.

Белоруска стала обладательницей медали через утешительный турнир. Сперва Курочкина была сильнее представительницы России, а в поединке за бронзу Ирина переборола спортсменку из Польши со счетом 4:1. Кроме медали, белоруска завоевала и олимпийскую лицензию в Токио-2020.

Ирина Курочкина завоевала бронзу на ЧМ по борьбе в Казахстане и получила олимпийскую лицензию

Ирина Курочкина завоевала бронзу на ЧМ по борьбе в Казахстане и получила олимпийскую лицензию

Люди в материале: Ирина Курочкина
 
 
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Новости Беларуси. Есть первая награда на мировом форуме по борьбе, который проходит в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бронзовую награду в весовой...
 
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