Ирина Курочкина завоевала бронзу на ЧМ по борьбе в Казахстане и получила олимпийскую лицензию

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Есть первая награда на мировом форуме по борьбе, который проходит в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Бронзовую награду в весовой категории до 57 килограммов завоевала Ирина Курочкина.

Белоруска стала обладательницей медали через утешительный турнир. Сперва Курочкина была сильнее представительницы России, а в поединке за бронзу Ирина переборола спортсменку из Польши со счетом 4:1. Кроме медали, белоруска завоевала и олимпийскую лицензию в Токио-2020.







