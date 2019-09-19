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«Ревела на свадьбе весь вечер». Глюкоза с мужем показали фото с Бондарчуком и Андреевой
Источник материала: СТВ
Новости России. Глюкоза опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото.
Певица разметила архивный кадр с мужем и молодоженами Паулиной Андреевой и Федором Бондарчуком. Глюкоза написала пост-поздравление друзьям и пожелала долгих лет вместе.
Артистка осталась под большим впечатлением от недавно прошедшей свадьбы актрисы и режиссера.
Глюкоза:
Поклонники оставили множество добрых комментариев и поздравлений молодоженам. Многие восхитились дружбой семей и пожелали счастья.
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Новости России. Глюкоза опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото. Певица разметила архивный кадр с мужем и молодоженами Паулиной Андреевой и Федором...
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