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«Ревела на свадьбе весь вечер». Глюкоза с мужем показали фото с Бондарчуком и Андреевой

20.09.2019 11:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Глюкоза опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото. 

Певица разметила архивный кадр с мужем и молодоженами Паулиной Андреевой и Федором Бондарчуком. Глюкоза написала пост-поздравление друзьям и пожелала долгих лет вместе.  

Сладкие парочки. Как выглядят мужья медийных и успешных женщин 

«Ревела на свадьбе весь вечер». Глюкоза с мужем показали фото с Бондарчуком и Андреевой
Фото: instagram.com/glukozamusic 

Артистка осталась под большим впечатлением от недавно прошедшей свадьбы актрисы и режиссера. 

Глюкоза: 
Ревела весь вечер на вашей свадьбе, потому что смотреть на влюбленных и безумных можно только так! 

«Никогда не видел Федора таким счастливым». Близкий друг Бондарчука рассказал подробности его свадьбы с Паулиной Андреевой  

Поклонники оставили множество добрых комментариев и поздравлений молодоженам. Многие восхитились дружбой семей и пожелали счастья.  

Свадьба Бондарчука и Андреевой прошла 17 сентября. Пять фактов о церемонии — здесь подробнее.  

Люди в материале: Глюкоза, Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Александр Чистяков
 
 
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Новости России. Глюкоза опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото.  Певица разметила архивный кадр с мужем и молодоженами Паулиной Андреевой и Федором...
 
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