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Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

20.09.2019 11:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ингредиенты: тыква, яйца, репчатый лук, подсолнечное и сливочное масло, приправа карри, соль.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

Взбиваем 5 яиц.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

Очищаем тыкву и нарезаем на кубики.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

Мелко нарезаем 1 луковицу.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

Разогреваем сковороду с 1 ст.л. подсолнечного масла и 1 ст.л. сливочного масла.

Пассеруем лук.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

Добавляем к луку тыкву.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

Сразу солим, добавляем немного воды и минут 10 тушим.

Когда тыква стала мягкой, добавляем карри.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

Заливаем яйца в сковороду на тыкву.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

Держим омлет 5-7 минут под крышкой.

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Готовим омлет с тыквой. Осенний завтрак


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Люди в материале: Татьяна Бородкина
 
 
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Ингредиенты: тыква, яйца, репчатый лук, подсолнечное и сливочное масло, приправа карри, соль. Взбиваем 5 яиц. Очищаем тыкву и нарезаем на кубики. Мелко нарезаем 1...
 
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