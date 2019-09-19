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Какие сюрпризы Белгосфилармония подготовила для меломанов в новом музыкальном сезоне?

20.09.2019 11:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Немало сюрпризов в преддверии нового музыкального года подготовили для меломанов в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 сентября новый сезон начинается концертом, и, как обещают, тональность «До мажор» будет излучать необыкновенную энергию.

Какие сюрпризы Белгосфилармония подготовила для меломанов в новом музыкальном сезоне?

По традиции, откроет сезон Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под управлением народного артиста Александра Анисимова. Произведения, которые прозвучат вечером, выбраны не только по принципу контраста. Они давно полюбились белорусскому слушателю. В репертуаре симфония Шостаковича, Моцарта, органная пьеса Ольги Подгайской.

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Новости Беларуси. Немало сюрпризов в преддверии нового музыкального года подготовили для меломанов в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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