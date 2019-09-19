|
Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 сентября в Минске активисты велосипедного движения дарили фрукты и подарки всем, кто спешит на работу не на машине, а на двухколесном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция приурочена ко Всемирному дню без автомобиля, который пройдет в столице 22 сентября. Кстати, в этот день водители смогут бесплатно воспользоваться наземным общественным транспортом и метро. Для этого нужно будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.
Позавчера был на автомобиле, вчера – на самокате, сегодня – на велосипеде. Чередую. Все хорошо, что полезно. Кто-то выбирает пробежки с утра и свежий воздух, а я – велосипед, потому что совмещаю приятное с полезным.
Анастасия Янчевская, директор Минского велосипедного общества:
Европейская неделя мобильности проходит в столице уже в пятый раз. Цель таких акций – привлечь внимание людей к проблемам переизбытка машин на улицах городов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 сентября в Минске активисты велосипедного движения дарили фрукты и подарки всем, кто спешит на работу не на машине, а на двухколесном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)