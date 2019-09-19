ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки

20.09.2019 11:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 сентября в Минске активисты велосипедного движения дарили фрукты и подарки всем, кто спешит на работу не на машине, а на двухколесном транспорте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки

Акция приурочена ко Всемирному дню без автомобиля, который пройдет в столице 22 сентября. Кстати, в этот день водители смогут бесплатно воспользоваться наземным общественным транспортом и метро. Для этого нужно будет предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки

Позавчера был на автомобиле, вчера – на самокате, сегодня – на велосипеде. Чередую. Все хорошо, что полезно. Кто-то выбирает пробежки с утра и свежий воздух, а я – велосипед, потому что совмещаю приятное с полезным.

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки

Анастасия Янчевская, директор Минского велосипедного общества:
Эта акция касается не только велосипедистов, но всех тех, кто выбирает экологический вид транспорта. В этом году много и самокатчиков, и моноколесников. И хотя сегодня у нас погода не очень, тем не менее, велосипедистов достаточно много.

Европейская неделя мобильности проходит в столице уже в пятый раз. Цель таких акций – привлечь внимание людей к проблемам переизбытка машин на улицах городов.

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки

Накануне Всемирного дня без автомобиля велосипедистам в Минске дарили фрукты и подарки

Люди в материале: Анастасия Янчевская
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 сентября в Минске активисты велосипедного движения дарили фрукты и подарки всем, кто спешит на работу не на машине, а на двухколесном...
 
Новости дня
Новости разные
 
В США впервые взлетел палубный беспилотный заправщик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика