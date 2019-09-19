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В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске во время строительства третьей линии метро упал автомобильный кран.
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Выяснилось, что во время перемещения металлической опалубки произошло падение крана в котлован вентсбойки глубиной 25 метров.
В результате происшествия пострадал машинист автокрана. Он в момент падения выпрыгнул из кабины управления в котлован. Пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом «перелом».
Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.
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Новости Беларуси. В Минске во время строительства третьей линии метро упал автомобильный кран. По информации МЧС Беларуси, вечером 19 сентября сотрудники службы...
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