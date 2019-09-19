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В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро

20.09.2019 11:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске во время строительства третьей линии метро упал автомобильный кран.

По информации МЧС Беларуси, вечером 19 сентября сотрудники службы получили сообщение о падении автокрана по ул. Короля.

В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро
Фото: МЧС Беларуси

Выяснилось, что во время перемещения металлической опалубки произошло падение крана в котлован вентсбойки глубиной 25 метров.

В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро
Фото: МЧС Беларуси

В результате происшествия пострадал машинист автокрана. Он в момент падения выпрыгнул из кабины управления в котлован. Пострадавший был госпитализирован с предварительным диагнозом «перелом».

В Минске упал автокран на стройке третьей линии метро
Фото: МЧС Беларуси

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.  

В Бресте во время строительных работ обрушились леса. В результате происшествия пострадали четверо рабочих (читать далее).  

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске во время строительства третьей линии метро упал автомобильный кран. По информации МЧС Беларуси, вечером 19 сентября сотрудники службы...
 
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