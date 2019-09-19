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Apple выпустит полезное устройство, о котором вы могли не знать

20.09.2019 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня начали продаваться новые iPhone 11, а вчера состоялся релиз операционной системы iOS 13. В ней обнаружили упоминания устройства для поиска потерянных вещей, появление которых «предвещалось» еще до недавней пресс-конференции компании. Об этом пишет MacRumors.


О том, что Apple разрабатывает Bluetooth-трекеры под названием TAG для поиска потерянных вещей, говорилось еще несколько месяцев назад. Теперь в одной из версий iOS 13 нашли скрытую вкладку Items («предметы»), которую компания разрабатывает для приложения Find My. Впрочем, пока функция недоступна для начавшей распространяться вчера версии операционки.

Вкладка «Предметы» в приложении будет активировать карту и показывать на ней список вещей, связанных с учетной записью пользователя. Если найти потерянную вещь не удалось, можно выбрать опцию «Потерянный режим». Если кто-либо обнаружит предмет, нашедшему получится связаться с владельцем.

В MacRumors пишут: Apple TAG могут представить уже в этом октябре.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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О том, что Apple разрабатывает Bluetooth-трекеры под названием TAG для поиска потерянных вещей, говорилось еще несколько месяцев назад.
 
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