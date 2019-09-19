Чиновник заявил, что пора продавать «Украину»

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичюс заявил, что достраивать ракетный крейсер «Украина» нецелесообразно. Чиновник рассказал в видеоинтервью «Немецкой волне», что корабль имеет смысл продать.



Фото: wikipedia.org

По словам Абромавичюса, Украина не нуждается в столь больших кораблях, вместо них лучше сосредоточиться на других классах меньшего размера, зато в большем количестве.

Предложения избавиться от недостроенного крейсера поступали и ранее: еще летом министр обороны Украины Степан Полторак предложил президенту Владимиру Зеленскому начать демонтаж вооружения с неперспективного корабля. При осмотре «Украины» Зеленский был поражен ужасным состоянием проржавевшего крейсера.

Строительство ракетного крейсера «Комсомолец» проекта 1164 «Атлант» началось в 1984 году, потом его переименовали в «Адмирал флота Советского Союза Лобов» и в 1990 году спустили при готовности 75% на воду. В 1993 году корабль перешел в собственность Украины и стал называться так же.

Впоследствии достройку корабля из-за нехватки денег приостановили, и он мало-помалу заржавел. В 2017 году украинские военные заявили, что такой корабль им не нужен. В случае, если бы «Украину» удалось достроить, крейсер стал бы крупнейшим во флоте страны: его водоизмещение почти втрое больше, чем у нынешнего флагмана, фрегата «Гетман Сагайдачный».