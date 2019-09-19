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В Минске проходит ІІ международный фестиваль циркового искусства.

20.09.2019 19:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске проходит ІІ международный фестиваль циркового искусства.
Ксения Соснина / АиФ

Показать свое искусство в Беларусь съехались свыше 100 артистов из разных стран: Бразилии, Чили, Китая, Австралии, Эфиопии, Таджикистана, Израиля, КНДР, Румынии, Туркменистана, Украины, Молдовы, Германии, Казахстана, России. Участники фестиваля поборются за несколько наград: гран-при, два золота, два серебра, две бронзы, приз зрительских симпатий и приз детского жюри. В этом году команда Белгосцирка разработала новую концепцию приза — статуэтку с клоунской соломенной шляпой. Приз от детского жюри — матрешка с цилиндром на голове.

В Минске проходит ІІ международный фестиваль циркового искусства. «Мы живем нашей работой». Мнение дрессировщицы о запрете животных в цирках
— Беларусь представлена тремя совершенно уникальными номерами, — сказал Витаутас ГРИГАЛЮНАС, художественный руководитель Белгосцирка. — В рамках номера «Воздушные гимнастки на трапеции» на арену выйдут две воздушные гимнастки, которые работали над номером полгода, успели его показать в Киеве и завоевать золото. Выступлением «Ретро-силачи» удивят силовые атлеты. Причем у них есть уникальный трюк, который не исполнялся с XX века — один из артистов поднимет на плечах громадное пианино, которое с трудом поднимают четверо мускулистых мужчин. И еще один номер — «Воздушный полет». Он удивит большой амплитудой — сетка 6 метров шириной.

Каждый номер «пропитан» национальным колоритом, зрители смогут окунуться в культуру разных стран. На втором фестивале представлены новые номера и страны, которых не было на первом.

ІІ Минский международный фестиваль циркового искусства продлится по 22 сентября. По итогам фестиваля будут отобраны 15 лучших номеров для новой программы «Браво», которая будет представлена в Белгосцирке с 27 сентября по 9 декабря. Как анонсировал Владимир Шабан, в эту программу точно войдет номер из КНДР «Канатоходцы» под руководством Рим Ун Ира. Гала-представление обладателей специальных призов фестиваля состоится 22 сентября. В состав жюри приглашены известные и авторитетные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и директора цирков.

 
 
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Руководство Белгосцирка заверяет: каждый номер отличается высоким художественным уровнем. На фестивале представлено несколько видов циркового искусства:...
 
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