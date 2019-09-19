Герасимов победил полуфиналиста US Open на турнире в Питере. Егор стал 4-м белорусом в топ-100

Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов одолел итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге (призовой фонд — 1,24 млн долларов) — 7:5 (7:5), 7:5 (7:3). Егор не отдает геймы на подаче три матча подряд, а с новой недели будет в топ-100 в рейтинге ATP.



Егор Герасимов. Фото: tennis.by

В первом сете у Егора Герасимова (119 ATP) не было брейк-пойнтов, хотя он был близок к этому в восьмом гейме. При счете 40:40 Маттео Берреттини (13 ATP), полуфиналист US Open-2019, подал на вылет, причем мяч летел со скоростью 221 км/ч, а далее вынудил белоруса ошибиться в розыгрыше по длине. Дело дошло до тай-брейка, в котором Егор лидировал со счетом 2:0 и 5:4, а в завершении игрового отрезка выиграл два очка подряд.

В девятом гейме второй партии Егор заработал тройной брейк-пойнт, однако извлечь пользу из ситуации не сумел. Следующий гейм на подаче он взял «под ноль», снова получил тройной брей-пойнт и опять не реализовал преимущество. Дело дошло до второго тай-брейка во встрече, и на этот раз Егор активно провел розыгрыш на тройном матчболе и выиграл.

Итог поединка, который длился 1 час и 57 минут, — 7:5 (7:5), 7:5 (7:3) в пользу Герасимова. В live-рейтинге ATP он теперь занимает 98-е место. Егор стал четвертым белорусом в топ-100 после Максима Мирного, Владимира Волчкова и Ильи Ивашко.

На пути к полуфиналу турнира в Санкт-Петербурге Егор Герасимов обыграл чилийца Алехандро Табило (232 ATP) и Романа Сафиуллина (231 ATP) из России на стадии квалификации, а в основное сетке был сильнее еще одного квалифаера Лукаша Росола (145 ATP) из Чехии и француза Адриана Маннарино (59 ATP).

В полуфинале Герасимова ждет поединок с победителем российского противостояния Даниил Медведев (4 ATP) / Андрей Рублев (38 ATP). В начале сентября Медведев боролся испанцем Рафаэем Наделем в финальном матче на открытом чемпионате США.

— Буду рад сыграть с кем-нибудь из них, — сказал Егор после победы над Берреттини.