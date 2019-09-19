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День рождения зоопарка, закупка овощей и помощь котикам. Куда сходить в Гродно в выходные

20.09.2019 19:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно можно будет сходить на день рождения зоопарка, закупиться сезонными овощами и съездить на праздник картофеля. А еще — помочь котикам.

День рождения Гродненского зоопарка


Фото: Александр Петров

Где: Гродненский зоопарк, Тимирязева, 11

Когда: 22 сентября, с 12.00

Сколько: детский билет (с 3 до 16 лет) — 4,50 руб. (детям до 3 лет — бесплатно); взрослый — 6,50 руб.

В воскресенье Гродненский зоопарк отмечает свой день рождения и собирает друзей. В программе: концерт, мастер-класс по хип-хопу, крио-шоу, анимационная программа, работа тематических площадок, выставки, аквагрим, катание на пони и 7D-кинотеатр. Маленьким посетителям — сувенир от именинника.

Фестиваль национальных блюд «Карто-FUN»


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: база отдыха «Привал»

Когда: 21 сентября, 12.00

Сколько: входной билет — 5 рублей (взрослый), 2,5 — детский

На базе отдыха «Привал» пройдет большой фестиваль национальных блюд. В программе: дегустация блюд из картофеля разных стран мира, конкурсы, подарки, анимация, концерт и салют, а также пройдет конкурс на самый большой картофель. Организаторы приглашают принять в нем участие всех желающих (картофель надо приносить с собой, его взвесят и выставят на всеобщее обозрение).

Самая большая картофелина получит эксклюзивный подарок от «Привала».

Сельскохозяйственная ярмарка «Золотой урожай»

Где: рынок «Южный», Индурское шоссе, 30

Когда: 21 сентября

Сколько: бесплатно

На рынке «Южный» пройдет традиционная сельхозярмарка, где можно будет купить по низким ценам (так обещают организаторы) сезонные овощи и фрукты, а также мед, свежую рыбу и саженцы. Предприниматели тоже обещают скидки и распродажи.

Грандиозный субботник в домике для котов


Где: микрорайон Фолюш

Когда: 21 сентября

Сколько: бесплатно

Все неравнодушные могут принять участие в субботнике в приюте для котов. Зоозащитникам нужна помощь в наведении чистоты в домике, где живут более 40 котов. Надо заменить лежаки, вымыть клетки, а также заколотить перед зимой разбитые окна в здании рядом с приютом. Еще нужны доски любых размеров или обрезки ДВП. Волонтеры говорят, что котики будут рады подаркам — корму, мисочкам и подстилкам

Домик находится на Фолюше, если кто-то захочет с пользой провести время и помочь бездомышам, то можно позвонить по телефонам и договориться о точном времени: +375 29 2−883−964 или 8−837−183.

Хороших выходных, друзья!

 
Теги: Гродно
 
 
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В выходные в Гродно можно будет сходить на день рождения зоопарка, послушать необычные инструменты, закупиться сезонными овощами и съездить на праздник картофеля....
 
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