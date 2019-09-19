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День рождения зоопарка, закупка овощей и помощь котикам. Куда сходить в Гродно в выходные
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно можно будет сходить на день рождения зоопарка, закупиться сезонными овощами и съездить на праздник картофеля. А еще — помочь котикам.
День рождения Гродненского зоопарка
В воскресенье Гродненский зоопарк отмечает свой день рождения и собирает друзей. В программе: концерт, мастер-класс по хип-хопу, крио-шоу, анимационная программа, работа тематических площадок, выставки, аквагрим, катание на пони и 7D-кинотеатр. Маленьким посетителям — сувенир от именинника.
Фестиваль национальных блюд «Карто-FUN»
На базе отдыха «Привал» пройдет большой фестиваль национальных блюд. В программе: дегустация блюд из картофеля разных стран мира, конкурсы, подарки, анимация, концерт и салют, а также пройдет конкурс на самый большой картофель. Организаторы приглашают принять в нем участие всех желающих (картофель надо приносить с собой, его взвесят и выставят на всеобщее обозрение).
Самая большая картофелина получит эксклюзивный подарок от «Привала».
Сельскохозяйственная ярмарка «Золотой урожай»
На рынке «Южный» пройдет традиционная сельхозярмарка, где можно будет купить по низким ценам (так обещают организаторы) сезонные овощи и фрукты, а также мед, свежую рыбу и саженцы. Предприниматели тоже обещают скидки и распродажи.
Грандиозный субботник в домике для котов
Все неравнодушные могут принять участие в субботнике в приюте для котов. Зоозащитникам нужна помощь в наведении чистоты в домике, где живут более 40 котов. Надо заменить лежаки, вымыть клетки, а также заколотить перед зимой разбитые окна в здании рядом с приютом. Еще нужны доски любых размеров или обрезки ДВП. Волонтеры говорят, что котики будут рады подаркам — корму, мисочкам и подстилкам
Домик находится на Фолюше, если кто-то захочет с пользой провести время и помочь бездомышам, то можно позвонить по телефонам и договориться о точном времени: +375 29 2−883−964 или 8−837−183.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные в Гродно можно будет сходить на день рождения зоопарка, послушать необычные инструменты, закупиться сезонными овощами и съездить на праздник картофеля....
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