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Всесторонняя защита. Сегодня состоялось заседание Совета Вороновского районного объединения профсоюзов

20.09.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Всесторонняя защита. Сегодня состоялось заседание Совета Вороновского районного объединения профсоюзов

Основа Федерации профсоюзов Беларуси — сильные, организационно единые отраслевые профсоюзы, имеющие широкую сеть первичных профсоюзных организаций. Нынешний год для профсоюзов Беларуси отмечен знаковыми событиями, которые обсуждались 20 сентября на заседании Совета Вороновского районного объединения профсоюзов. В работе Совета принял участие заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Андрей Кардаш. Докладчиком по основным вопросам выступил председатель районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына.


Всесторонняя защита. Сегодня состоялось заседание Совета Вороновского районного объединения профсоюзов


Всесторонняя защита. Сегодня состоялось заседание Совета Вороновского районного объединения профсоюзов

2019-й для профсоюзного движения нашей страны — юбилейный. ФПБ празднует 115-летие. Помимо этого, проходит значимая для профсоюзов отчетно-выборная кампания, которая во многом определит, насколько эффективно и качественно мы будем работать в ближайшие пять лет. Одно из главных событий для всех нас сегодня — это принятие новой редакции Трудового кодекса. ФПБ активно участвует в нормотворческом процессе в целях отстаивания прав и интересов трудящихся на законодательном уровне. Также уже этой осенью пройдут выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Законы принимаются депутатами, и профсоюзы заинтересованы в том, чтобы люди, которые предложат себя для избрания депутатами знали ситуацию в трудовых коллективах, слышали обычных людей и разбирались в проблемах населения.


Всесторонняя защита. Сегодня состоялось заседание Совета Вороновского районного объединения профсоюзов
Всесторонняя защита. Сегодня состоялось заседание Совета Вороновского районного объединения профсоюзов

На заседании Совета были рассмотрены вопросы коллективно-договорного регулирования, создание первичных профсоюзных организаций, рассмотрение обращений граждан и оказание им практической помощи, повышение эффективности работы по обеспечению безопасности труда, проводимой совместно с нанимателями и органами государственного управления.

Подробнее читайте на страницах «ВГ».


Всесторонняя защита. Сегодня состоялось заседание Совета Вороновского районного объединения профсоюзов
Всесторонняя защита. Сегодня состоялось заседание Совета Вороновского районного объединения профсоюзов

 
 
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Основа Федерации профсоюзов Беларуси — сильные, организационно единые отраслевые профсоюзы, имеющие широкую сеть первичных профсоюзных организаций. Нынешний...
 
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