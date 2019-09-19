Всесторонняя защита. Сегодня состоялось заседание Совета Вороновского районного объединения профсоюзов

Источник материала: Вороновская газета





Основа Федерации профсоюзов Беларуси — сильные, организационно единые отраслевые профсоюзы, имеющие широкую сеть первичных профсоюзных организаций. Нынешний год для профсоюзов Беларуси отмечен знаковыми событиями, которые обсуждались 20 сентября на заседании Совета Вороновского районного объединения профсоюзов. В работе Совета принял участие заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Андрей Кардаш. Докладчиком по основным вопросам выступил председатель районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына.













2019-й для профсоюзного движения нашей страны — юбилейный. ФПБ празднует 115-летие. Помимо этого, проходит значимая для профсоюзов отчетно-выборная кампания, которая во многом определит, насколько эффективно и качественно мы будем работать в ближайшие пять лет. Одно из главных событий для всех нас сегодня — это принятие новой редакции Трудового кодекса. ФПБ активно участвует в нормотворческом процессе в целях отстаивания прав и интересов трудящихся на законодательном уровне. Также уже этой осенью пройдут выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Законы принимаются депутатами, и профсоюзы заинтересованы в том, чтобы люди, которые предложат себя для избрания депутатами знали ситуацию в трудовых коллективах, слышали обычных людей и разбирались в проблемах населения.











На заседании Совета были рассмотрены вопросы коллективно-договорного регулирования, создание первичных профсоюзных организаций, рассмотрение обращений граждан и оказание им практической помощи, повышение эффективности работы по обеспечению безопасности труда, проводимой совместно с нанимателями и органами государственного управления.

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